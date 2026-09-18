Plantes grasses : arrêtez immédiatement ce geste d’arrosage en automne, il les fait pourrir sans que vous le voyiez

Avec le froid qui arrive, vos plantes grasses supportent bien moins d’eau que vous ne le pensez. Comment ajuster l’arrosage d’automne-hiver sans les condamner à la pourriture ?

Vos petites succulentes alignées sur le rebord de la fenêtre ont passé l’été à boire sans broncher. Alors, quand l’automne arrive, on continue souvent à arroser machinalement, par peur de les voir dépérir. En réalité, ce trop-plein d’attention est précisément ce qui peut les faire pourrir.

Car vos plantes grasses ne fonctionnent pas comme un ficus tropical : elles viennent de régions désertiques ou de montagne, habituées à de longues périodes sans une goutte d’eau. Quand les jours ont raccourci et que la lumière a baissé, elles sont déjà passées en mode repos. C’est exactement le moment où il faut changer vos habitudes d’arrosage pour éviter la catastrophe.

Pourquoi vos plantes grasses n’ont presque plus besoin d’eau en hiver

Dans leur milieu d’origine, les plantes grasses et les cactus affrontent des mois entiers sans pluie. Leurs feuilles et leurs tiges charnues stockent l’eau comme de petites gourdes, prêtes à être utilisées au ralenti quand le sol est sec. On l’a bien vu avec le sédum, capable de tenir plusieurs semaines sans arrosage en pot en automne selon Jardiner Malin.

Quand les températures baissent et que la luminosité diminue, la plante a naturellement ralenti toutes ses fonctions vitales : ce repos végétatif imite la longue saison sèche de son habitat. Les spécialistes rappellent qu’en réduisant fortement l’arrosage et la fertilisation à cette période, on stimule la floraison future, on renforce la résistance au froid et, surtout, on évite la pourriture des racines liée à l’humidité stagnante.

Les gestes qui font pourrir vos succulentes sans que vous vous en rendiez compte

Nous avons tous déjà noyé une petite rosette en pensant la chouchouter. Les arrosages « un tout petit peu mais souvent », l’eau qui reste dans la soucoupe, le cache-pot sans trou ou le terreau lourd gardent la motte humide des jours entiers. Or terre froide plus humidité, surtout la nuit, ont fait pourrir bien des plantes grasses et provoqué des taches brunes, des feuilles molles, voire une base qui noircit.

Avant de penser à l’arrosage des plantes grasses en hiver, quelques tests rapides changent tout : enfoncer le doigt jusqu’à deux phalanges dans la terre, soupeser le pot, observer les feuilles. Si la motte est froide mais sèche et que les feuilles restent fermes, même un peu fripées, mieux vaut attendre. D’ailleurs, les experts conseillent qu’en cas de doute, on espace toujours plus les arrosages plutôt que l’inverse.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Limiter l’arrosage en hiver reproduit la saison sèche de leur milieu d’origine et évite l’humidité froide, principale cause de pourriture des racines chez les plantes grasses et les cactus. 💡 Le petit plus : Surélever les pots dans les cache-pots et retirer les soucoupes avant l’hiver limite les risques d’eau stagnante, même si un arrosage accidentel est un peu trop généreux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer les arrosages d’été en automne-hiver dans un terreau compact ou un pot sans trou de drainage : les racines baignent alors dans une eau froide qui les fait pourrir rapidement.

Calendrier facile : quand couper le robinet sans mettre vos plantes en danger

En pratique, les spécialistes recommandent dès la fin de l’été de ralentir, puis d’arrêter progressivement. Si vous arrosiez une fois par semaine, passez à une fois toutes les 3 à 4 semaines en septembre. Pour la majorité des espèces rustiques ou d’intérieur installées dans une pièce fraîche, l’arrosage est ensuite totalement stoppé entre octobre et mars, avant une reprise en douceur au printemps.

Dehors, rentrez les pots dès que les nuits passent sous les 10 °C et installez-les dans un endroit très lumineux, entre 5 et 12 °C, toujours au sec. Un terreau très drainant avec une couche de graviers au fond, pas d’engrais de septembre à fin mars, aucun arrosage pendant deux semaines après rempotage : ce trio a déjà sauvé bien des collections. Certains cactus rustiques supportent même des gels inférieurs à -10 °C, à condition d’être totalement secs.