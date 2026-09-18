Frigo saturé, légumes qui pourrissent : ce petit meuble en bois à fabriquer vite évite un gâchis énorme
Entre récoltes du potager et achats en vrac, les fruits et légumes envahissent vite la cuisine. Ce meuble légumier en bois promet un stockage ordonné et durable, à condition de respecter quelques règles.
Frigo saturé, cageots qui s’empilent, pommes de terre qui germent au fond d’un placard… Dans beaucoup de cuisines, le stockage des récoltes du potager tourne au casse-tête. Pourtant, nos grands-parents utilisaient un petit meuble en bois bien pensé pour garder leurs produits au frais, à portée de main.
Ce meuble, c’est le légumier, cousin du garde-manger, conçu pour laisser circuler l’air tout en protégeant les denrées des insectes. Longtemps oublié, il revient en force dans les cuisines et celliers. Et surtout, on peut aujourd’hui le fabriquer soi-même très simplement.
Légumier maison : le retour du garde-manger malin
Un légumier est une petite armoire en bois, dotée de tiroirs ou de clayettes ajourées et fermée par une porte en moustiquaire ou en grillage fin. Il a été pensé pour assurer une ventilation naturelle aux légumes tout en bloquant mouches, moucherons et rongeurs.
A l’heure où l’on cherche à limiter le tout-frigo et à valoriser les récoltes du potager, ce meuble fait un retour remarqué. Il permet de stocker pommes de terre, oignons, courges ou pommes sans qu’ils se touchent, ce qui retarde le pourrissement et réduit le gaspillage.
Bien penser son légumier : dimensions, matériaux et emplacement
Nous avons tous déjà retrouvé un filet d’oignons pourri au fond du bac à légumes. Le légumier remet de l’ordre : dans un meuble de type commerce, on compte environ 81 x 50 x 60 cm et trois tiroirs, largement suffisants pour une famille.
Pour un modèle maison, on garde cette échelle en prévoyant au moins 15 cm entre chaque niveau. Le cadre peut être en bois de hêtre ou en bois de récupération non traité ; on installe le meuble dans une pièce fraîche, ventilée, à l’abri du soleil direct.
- Dans le légumier : pommes de terre, oignons, ail, échalotes, courges, pommes, poires.
- Au réfrigérateur : salades, herbes fraîches, fruits rouges et restes cuits sensibles.
Fabriquer votre légumier : les étapes essentielles
Commencez par dessiner un plan simple avec le nombre de tiroirs souhaité. Montez ensuite le cadre en tasseaux, agrafez la moustiquaire, puis réalisez des bacs ajourés. Un léger ponçage et une huile naturelle suffisent à protéger votre légumier.
En bref
- 🧺 Frigo saturé, cagettes encombrantes et légumes qui germent rappellent l’intérêt d’un légumier maison ventilé pour stocker fruits et légumes au quotidien.
- 🔧 Le texte détaille les principes du meuble légumier, les bonnes dimensions, les matériaux adaptés et les étapes pour fabriquer une structure simple en bois.
- 🌱 Conseils d’emplacement, choix des aliments et astuces d’entretien esquissent un usage du légumier qui change la façon de gérer ses réserves.
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