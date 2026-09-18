Tache au plafond sous un Velux : ce petit nettoyage caché que les couvreurs font pour éviter des milliers d’euros

Aux premières pluies, une tache étrange se dessine sous un Velux et affole les propriétaires. Derrière cette fenêtre de toit qui fuit, les couvreurs traquent un point minuscule.

Une tache brunâtre qui s’étire au plafond, juste sous un Velux, et l’angoisse qui monte : toiture à refaire, fenêtre fichue, facture à quatre zéros… Beaucoup de propriétaires associent automatiquement ces auréoles aux grandes infiltrations, alors qu’aucune tuile ne semble cassée. Le mystère s’épaissit encore quand la fameuse tache disparaît par temps sec, puis revient à la première averse.

Face à une fenêtre de toit qui fuit, les couvreurs se concentrent rarement d’abord sur les tuiles. Leur réflexe se joue dans un endroit que personne ne regarde : une fine rainure sous le battant. C’est là que tout peut se décider… et que se joue souvent la différence entre un simple coup d’éponge et un chantier à plusieurs milliers d’euros.

Sous le battant, la gorge d’évacuation : la pièce cachée qui décide si ça fuit ou pas

Sous le battant de la plupart des fenêtres de toit, une rainure discrète court d’un côté à l’autre : c’est la gorge d’évacuation

Avec le temps, cette gorge se transforme pourtant en mini gouttière bouchée. Poussière, aiguilles de pin, mousse, pollen et petits insectes s’y accumulent, surtout entre juin et la fin de l’été. À la première grosse pluie, l’eau ne peut plus sortir : elle stagne, déborde et suit la gravité le long du cadre, puis derrière le placo. Une seule aiguille de pin coincée là peut suffire à déclencher la “fuite” que l’on attribue à tort à la toiture.

Le geste de pro à faire soi‑même : nettoyer la gorge d’évacuation en 3 minutes

Les couvreurs ne referment plus une fenêtre de toit sans avoir gratté cette gorge. Le geste est pourtant à la portée de tous. Il suffit d’ouvrir le battant en position rotation, de repérer le point le plus bas du cadre et de passer doucement une éponge ou un chiffon dans la rainure. On retire feuilles, petites branches, mousse, puis on essuie les orifices de sortie pour que l’eau retrouve son chemin naturel vers l’extérieur.

Sur les fenêtres PVC ou alu, le principe est le même, mais les “gorges” se cachent souvent dans le rail inférieur : de minuscules trous de drainage percent la face extérieure. Un cure‑pipe ou un coton‑tige souple permet de les déboucher, sans forcer ni utiliser de métal qui abîmerait le profilé. Un peu d’eau claire versée dans le rail confirme le résultat : si elle s’évacue franchement dehors, la fausse fuite est écartée. Tout cela prend moins de trois minutes, montre en main.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Temps nécessaire 3 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La menuiserie de la fenêtre de toit est conçue avec un véritable “chemin d’eau” : gorge de récupération sous le battant et petits orifices qui renvoient l’eau vers l’extérieur. Quand ce circuit est propre, l’eau suit naturellement cette voie et ne touche ni l’isolant ni le plafond. Dès qu’un bouchon de saletés se forme, elle déborde et se fraie un passage dans les matériaux les plus fragiles. En libérant cette gorge, on remet simplement le circuit d’origine au travail. 💡 Le petit plus : ce nettoyage se fait depuis l’intérieur, sans échelle ni outil spécifique. Il permet aussi de savoir rapidement si l’on est face à une simple gorge bouchée… ou à une vraie fuite d’étanchéité qui nécessite un couvreur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : peindre ou bourrer de silicone le bas de la fenêtre jusqu’à boucher les orifices de drainage, ou se contenter de masquer la tache au plafond sans avoir vérifié la gorge sous le battant.

Ce que ce petit nettoyage vous évite : sinistres, moisissures et mauvaises surprises

Un entretien régulier de cette gorge et des trous de drainage évite la majorité des infiltrations liées aux fenêtres de toit. Sans ce geste, l’eau finit par imbiber l’isolant, faire gondoler les plaques de plâtre et nourrir les moisissures. Les travaux de reprise peuvent alors atteindre 10 000 à 15 000 € quand il faut ouvrir le plafond, sécher la structure et tout refaire.

Ce contrôle en pyjama un dimanche matin a un autre avantage : il sert de tri. Si la fenêtre de toit qui fuit continue à laisser passer l’eau malgré une gorge parfaitement propre, surtout après chaque forte pluie, le problème se situe sans doute au niveau des raccords ou de la toiture. C’est le bon moment pour appeler un couvreur, avant que la petite tache au plafond ne raconte une histoire bien plus coûteuse.