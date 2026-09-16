Pommes de terre qui germent au cellier : ce geste avec un ingrédient noir que les maraîchers redécouvrent pour l'hiver

Dans bien des celliers, les pommes de terre germent vite et finissent jetées. Pour éviter que les pommes de terre germent, anciens et maraîchers misent sur un geste unique resté discret.

Dans bien des maisons, le scénario se répète : un beau sac de pommes de terre posé au cellier… et, quelques semaines plus tard, des tubercules tout fripés, hérissés de longs germes verdâtres. Avec les prix qui grimpent et l’envie de limiter le gaspillage alimentaire, chaque kilo perdu pique un peu plus.

Les anciens, eux, gardaient leurs pommes de terre tout l’hiver, sans frigo ni produits chimiques. Dans les fermes et les jardins maraîchers, un geste discret suffisait : un simple ingrédient noir, glissé au milieu des patates, tenait les germes à distance. Quel est ce réflexe que certains professionnels redécouvrent aujourd’hui ?

Pourquoi nos pommes de terre germent beaucoup plus vite qu’avant

Une pomme de terre n’est pas un morceau de pierre, c’est un organisme vivant. Une fois arrachée, elle entre en dormance, puis se réveille dès que trois éléments se combinent : un peu de lumière, une température qui dépasse les 10 à 12 °C, et une atmosphère assez humide. C’est exactement ce que l’on trouve dans une cuisine chauffée ou un cellier trop doux.

À cela s’ajoutent les gaz produits par certains voisins encombrants. Les pommes, les oignons ou les bananes émettent de l’éthylène, une hormone végétale qui accélère le vieillissement des tubercules. Résultat : les germes pointent plus vite, la chair se ramollit, et la teneur en solanine, une substance toxique, augmente. Pour éviter que les pommes de terre germent, tout se joue donc sur l’environnement.

Le geste oublié : un simple morceau de charbon de bois dans le sac de pommes de terre

Dans les campagnes, on gardait toujours un peu de charbon de bois à portée de main. Glissé tel quel dans une cagette ou un sac en jute, ce matériau très poreux agit comme une éponge : il absorbe l’excès d’humidité, amortit les variations d’air et capte une partie des odeurs. En asséchant légèrement l’ambiance, il retarde le réveil des yeux de la pomme de terre et freine la sortie des germes.

Les maraîchers qui travaillent sans traitements chimiques s’y remettent : quelques morceaux de charbon de bois naturel, non traité, suffisent pour prolonger la conservation de plusieurs semaines dans un bon cellier. Il suffit de les déposer au milieu des tubercules, de vérifier de temps en temps l’état du stock, puis de remplacer ou faire sécher au soleil le charbon tous les trois à quatre mois.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Durée de conservation gagnée jusqu’à 1 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La germination des pommes de terre s’accélère quand chaleur, humidité et gaz de maturation se cumulent. Le charbon de bois, extrêmement poreux, agit comme une éponge : il absorbe une partie de l’humidité et de l’air chargé de composés volatils autour des tubercules, ce qui prolonge leur phase de repos et retarde l’apparition des germes. 💡 Le petit plus : Le même morceau de charbon limite aussi les mauvaises odeurs du cellier et, une fois usé, peut être broyé et ajouté au compost ou au potager comme amendement riche en carbone. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Utiliser des briquettes de barbecue pleines d’additifs ou entasser les pommes de terre au chaud, en sac plastique fermé, collées aux pommes et aux oignons.

Dans les celliers des anciens, on organisait tout pour bloquer les germes

Le charbon de bois ne remplace pas le bon sens des celliers d’autrefois. Les anciens gardaient leurs tubercules dans une cave fraîche (4 à 8 °C), noire, bien aérée, en sacs de jute ou cagettes. Pommes et oignons restaient à part, au sec, avec un tri régulier : ainsi, les patates tenaient tout l’hiver.