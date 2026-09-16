Pommes de terre qui germent au cellier : ce geste avec un ingrédient noir que les maraîchers redécouvrent pour l'hiver
Dans bien des celliers, les pommes de terre germent vite et finissent jetées. Pour éviter que les pommes de terre germent, anciens et maraîchers misent sur un geste unique resté discret.
Dans bien des maisons, le scénario se répète : un beau sac de pommes de terre posé au cellier… et, quelques semaines plus tard, des tubercules tout fripés, hérissés de longs germes verdâtres. Avec les prix qui grimpent et l’envie de limiter le gaspillage alimentaire, chaque kilo perdu pique un peu plus.
Les anciens, eux, gardaient leurs pommes de terre tout l’hiver, sans frigo ni produits chimiques. Dans les fermes et les jardins maraîchers, un geste discret suffisait : un simple ingrédient noir, glissé au milieu des patates, tenait les germes à distance. Quel est ce réflexe que certains professionnels redécouvrent aujourd’hui ?
Pourquoi nos pommes de terre germent beaucoup plus vite qu’avant
Une pomme de terre n’est pas un morceau de pierre, c’est un organisme vivant. Une fois arrachée, elle entre en dormance, puis se réveille dès que trois éléments se combinent : un peu de lumière, une température qui dépasse les 10 à 12 °C, et une atmosphère assez humide. C’est exactement ce que l’on trouve dans une cuisine chauffée ou un cellier trop doux.
À cela s’ajoutent les gaz produits par certains voisins encombrants. Les pommes, les oignons ou les bananes émettent de l’éthylène, une hormone végétale qui accélère le vieillissement des tubercules. Résultat : les germes pointent plus vite, la chair se ramollit, et la teneur en solanine, une substance toxique, augmente. Pour éviter que les pommes de terre germent, tout se joue donc sur l’environnement.
Le geste oublié : un simple morceau de charbon de bois dans le sac de pommes de terre
Dans les campagnes, on gardait toujours un peu de charbon de bois à portée de main. Glissé tel quel dans une cagette ou un sac en jute, ce matériau très poreux agit comme une éponge : il absorbe l’excès d’humidité, amortit les variations d’air et capte une partie des odeurs. En asséchant légèrement l’ambiance, il retarde le réveil des yeux de la pomme de terre et freine la sortie des germes.
Les maraîchers qui travaillent sans traitements chimiques s’y remettent : quelques morceaux de charbon de bois naturel, non traité, suffisent pour prolonger la conservation de plusieurs semaines dans un bon cellier. Il suffit de les déposer au milieu des tubercules, de vérifier de temps en temps l’état du stock, puis de remplacer ou faire sécher au soleil le charbon tous les trois à quatre mois.
Dans les celliers des anciens, on organisait tout pour bloquer les germes
Le charbon de bois ne remplace pas le bon sens des celliers d’autrefois. Les anciens gardaient leurs tubercules dans une cave fraîche (4 à 8 °C), noire, bien aérée, en sacs de jute ou cagettes. Pommes et oignons restaient à part, au sec, avec un tri régulier : ainsi, les patates tenaient tout l’hiver.
En bref
- 🥔 Dans les celliers chauffés, les pommes de terre germent vite, alors que les anciens et des maraîchers réussissent encore à les garder intactes tout l'hiver.
- 🧺 Un simple geste transmis par les générations précédentes s'impose de nouveau au milieu des sacs de jute pour prolonger la conservation au cellier.
- ♻️ Cette méthode naturelle limite germination, pertes d'argent et gaspillage alimentaire, tout en tenant à distance un risque méconnu lié aux pommes de terre.
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