Courge entière au four : ce geste oublié avant cuisson évite l’explosion et la rend ultra fondante
Couper une courge dure vous décourage ? Avec la cuisson d’une courge entière au four, un seul geste de sécurité transforme la peau en coque et la chair en crème.
À l’ouverture du four, une odeur sucrée envahit la cuisine. La courge, posée entière sur la plaque, semble intacte. Sous la peau gondolée, la chair a pris la texture d’une crème chaude, qu’on cueille à la cuillère.
On redoute souvent l’épluchage : coque dure, couteau qui rippe, planche détrempée. Et si la solution consistait à ne rien couper ? Une courge entière au four, un seul geste de sécurité avant d’enfourner ; ensuite, le four fait tout.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 courge d’hiver entière (butternut ou potimarron), 1,2 à 1,5 kg
- ✅ 20 g de beurre demi-sel, 1 à 2 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, muscade
- ✅ Graines de la courge, 1 c. à s. d’huile d’olive, 1/2 c. à c. paprika ou piment, fleur de sel
- ✅ Option velouté : 400 à 500 ml de bouillon de légumes, 5 cl de crème fraîche entière
Pourquoi une courge entière au four, potimarron ou butternut, ressort en crème
En cuisson entière, la courge devient une petite papillote naturelle. Sa peau isole la chair de la chaleur directe et retient une vapeur interne douce. L’eau s’évapore lentement, les fibres s’attendrissent, les sucres se concentrent. On obtient une chair fondante, presque crémeuse, et une peau qui se mange ou se soulève d’un geste.
Le seul geste à ne jamais zapper : piquer la peau
Une courge entière hermétique se comporte comme une cocotte sous pression. Si la vapeur ne trouve pas d’issue, le légume peut éclater en plein four. Pour l’éviter, on pique la peau 5 à 6 fois avec la pointe d’un couteau ou une brochette, tout autour. Ces trous laissent sortir juste assez de vapeur pour sécuriser la cuisson et garder la chair moelleuse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 175–180 °C, laver et sécher la courge.
- Technique : Piquer la peau 5 à 6 fois, poser la courge sur une plaque sans matière grasse.
- Cuisson : Cuire 45 à 70 minutes, selon taille, jusqu’à ce qu’une lame s’enfonce au cœur sans résistance.
- Finition : Laisser reposer 10 minutes, ouvrir, ôter graines et peau, écraser la chair avec beurre et assaisonnement.
Transformer la courge fondante : usages, dressage et conservation
Une fois la peau retirée, on prélève la chair à la cuillère. Écrasée avec un peu de beurre demi-sel, elle accompagne aussi bien une volaille rôtie qu’un simple bol de riz. Allongée de bouillon, elle devient un velouté épais, presque sans crème. Les graines de courge, rincées, séchées puis grillées 20 à 30 minutes à 160 °C, ajoutent un croquant salé sur le dessus. Refroidie, la purée se garde 3 à 4 jours au réfrigérateur ou se congèle en portions.
Sources
En bref
- 🍂 En pleine saison des courges, cette méthode de courge entière au four simplifie la cuisine et évite l’épluchage fastidieux des butternut et potimarron.
- 🔥 Une simple courge posée sur la plaque, une température modérée et un unique geste de sécurité suffisent pour obtenir une chair fondante et crémeuse.
- 🥄 Entre peau qui se soulève d’un mouvement, graines de courge grillées et idées de velouté express, cette cuisson ouvre d’autres détournements malins en cuisine.
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