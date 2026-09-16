Courge entière au four : ce geste oublié avant cuisson évite l’explosion et la rend ultra fondante

Couper une courge dure vous décourage ? Avec la cuisson d’une courge entière au four, un seul geste de sécurité transforme la peau en coque et la chair en crème.

À l’ouverture du four, une odeur sucrée envahit la cuisine. La courge, posée entière sur la plaque, semble intacte. Sous la peau gondolée, la chair a pris la texture d’une crème chaude, qu’on cueille à la cuillère.

On redoute souvent l’épluchage : coque dure, couteau qui rippe, planche détrempée. Et si la solution consistait à ne rien couper ? Une courge entière au four, un seul geste de sécurité avant d’enfourner ; ensuite, le four fait tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courge d’hiver entière (butternut ou potimarron), 1,2 à 1,5 kg

✅ 20 g de beurre demi-sel, 1 à 2 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, muscade

✅ Graines de la courge, 1 c. à s. d’huile d’olive, 1/2 c. à c. paprika ou piment, fleur de sel

✅ Option velouté : 400 à 500 ml de bouillon de légumes, 5 cl de crème fraîche entière

Pourquoi une courge entière au four, potimarron ou butternut, ressort en crème

En cuisson entière, la courge devient une petite papillote naturelle. Sa peau isole la chair de la chaleur directe et retient une vapeur interne douce. L’eau s’évapore lentement, les fibres s’attendrissent, les sucres se concentrent. On obtient une chair fondante, presque crémeuse, et une peau qui se mange ou se soulève d’un geste.

Le seul geste à ne jamais zapper : piquer la peau

Une courge entière hermétique se comporte comme une cocotte sous pression. Si la vapeur ne trouve pas d’issue, le légume peut éclater en plein four. Pour l’éviter, on pique la peau 5 à 6 fois avec la pointe d’un couteau ou une brochette, tout autour. Ces trous laissent sortir juste assez de vapeur pour sécuriser la cuisson et garder la chair moelleuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 175–180 °C, laver et sécher la courge. Technique : Piquer la peau 5 à 6 fois, poser la courge sur une plaque sans matière grasse. Cuisson : Cuire 45 à 70 minutes, selon taille, jusqu’à ce qu’une lame s’enfonce au cœur sans résistance. Finition : Laisser reposer 10 minutes, ouvrir, ôter graines et peau, écraser la chair avec beurre et assaisonnement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert La courge entière garde la vapeur au plus près de la chair ; fibres attendries, sucres concentrés, texture presque crémeuse. ✨ Le twist gourmand : Masser la peau avec un filet d’huile, sel et cumin : elle parfume la chair et caramélise par réaction de Maillard. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner une courge non piquée ou la cuire en gros cubes dans trop d’eau fait exploser la peau ou dilue tout le goût.

Transformer la courge fondante : usages, dressage et conservation

Une fois la peau retirée, on prélève la chair à la cuillère. Écrasée avec un peu de beurre demi-sel, elle accompagne aussi bien une volaille rôtie qu’un simple bol de riz. Allongée de bouillon, elle devient un velouté épais, presque sans crème. Les graines de courge, rincées, séchées puis grillées 20 à 30 minutes à 160 °C, ajoutent un croquant salé sur le dessus. Refroidie, la purée se garde 3 à 4 jours au réfrigérateur ou se congèle en portions.