Cette tourte croustillante au fromage fait oublier la pizza : le geste interdit qui gâche tout
Envie d’un plat du soir qui ridiculise la pizza du vendredi ? Cette tourte au jambon cru mise sur deux gestes simples pour rester ultra croustillante et incroyablement fondante.
Croustillante dessus, débordante de fromage fondu dedans : cette tourte au jambon cru envoie la pizza direct à la poubelle
Une pâte feuilletée qui claque sous le couteau, un parfum de fromage chaud et de jambon fumé qui envahit la cuisine : cette tourte au jambon cru a tout du plat de soirée qui fait taire tout le monde à table. On croque d’abord le croustillant doré, puis le cœur se met à couler doucement.
Face à elle, la pizza du vendredi soir fait soudain pâle figure. Ici, pas de dessous mou ni de fromage avare ; on vise une tourte craquante dessus dessous, généreusement garnie, qui reste nette à la découpe tout en débordant de fromage fondu. Le secret tient en deux points techniques que l’on va soigner.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre (≈ 250 g chacun)
- ✅ Pour la béchamel : 40 g de beurre, 40 g de farine, 500 ml de lait
- ✅ 150 g de Beaufort ou Comté râpé + poivre, noix de muscade facultative
- ✅ 150 g de jambon cru, 1 jaune d’œuf, 1 c. à c. d’eau, graines de pavot ou sésame
Pourquoi cette tourte au jambon cru fait mieux que la pizza
Cette tourte au jambon cru mise sur une pâte feuilletée pur beurre bien saisie, qui reste croustillante même sous une garniture très crémeuse. Entre les deux disques, la béchamel au Beaufort joue le rôle de matelas : elle enveloppe le fromage et le jambon, retient l’humidité et permet un cœur coulant qui ne s’échappe pas. Résultat : une bouchée dense, réconfortante, bien plus gourmande qu’une simple part de pizza.
Les bons ingrédients pour une tourte jambon cru & fromage vraiment fondante
On choisit un jambon cru finement tranché, type Bayonne, Serrano ou Parme, qui parfume sans sécher. Côté fromage, les pâtes pressées cuites comme le Beaufort ou le Comté sont parfaites : elles fondent, filent, sans rendre d’eau. On ne sale pas la sauce ; jambon et fromage s’en chargent. Avec une pâte feuilletée pur beurre bien froide et quelques graines, on obtient ce contraste crousti-fondant qui change tout.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préparer une béchamel épaisse avec beurre, farine et lait.
- Technique : Laisser tiédir, ajouter fromage râpé puis jambon cru en lamelles.
- Cuisson : Garnir la première pâte piquée, posée sur plaque chaude, couvrir la seconde.
- Finition : Dorer, parsemer de graines, cuire 35-40 min à 180 °C, reposer.
Que faire des restes ?
Au frais, la tourte se garde jusqu’au lendemain ; on la réchauffe seulement au four doux.
En bref
- 🍽️ Une tourte au jambon cru pensée pour les soirs de semaine promet un feuilletage doré, un cœur au fromage coulant et une ambiance confort.
- 🔥 Deux techniques clés améliorent la pâte feuilletée et la garniture fromagère, pour une tourte croustillante dessus dessous qui supporte une dose généreuse de fromage.
- 🧀 Astuces de chef, choix précis des fromages et petit twist moutardé transforment cette tourte feuilletée en plat signature, à condition d’éviter un geste fatal.
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