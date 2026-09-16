Cette tourte croustillante au fromage fait oublier la pizza : le geste interdit qui gâche tout

Envie d’un plat du soir qui ridiculise la pizza du vendredi ? Cette tourte au jambon cru mise sur deux gestes simples pour rester ultra croustillante et incroyablement fondante.

Croustillante dessus, débordante de fromage fondu dedans : cette tourte au jambon cru envoie la pizza direct à la poubelle

Une pâte feuilletée qui claque sous le couteau, un parfum de fromage chaud et de jambon fumé qui envahit la cuisine : cette tourte au jambon cru a tout du plat de soirée qui fait taire tout le monde à table. On croque d’abord le croustillant doré, puis le cœur se met à couler doucement.

Face à elle, la pizza du vendredi soir fait soudain pâle figure. Ici, pas de dessous mou ni de fromage avare ; on vise une tourte craquante dessus dessous, généreusement garnie, qui reste nette à la découpe tout en débordant de fromage fondu. Le secret tient en deux points techniques que l’on va soigner.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre (≈ 250 g chacun)

✅ Pour la béchamel : 40 g de beurre, 40 g de farine, 500 ml de lait

✅ 150 g de Beaufort ou Comté râpé + poivre, noix de muscade facultative

✅ 150 g de jambon cru, 1 jaune d’œuf, 1 c. à c. d’eau, graines de pavot ou sésame

Pourquoi cette tourte au jambon cru fait mieux que la pizza

Cette tourte au jambon cru mise sur une pâte feuilletée pur beurre bien saisie, qui reste croustillante même sous une garniture très crémeuse. Entre les deux disques, la béchamel au Beaufort joue le rôle de matelas : elle enveloppe le fromage et le jambon, retient l’humidité et permet un cœur coulant qui ne s’échappe pas. Résultat : une bouchée dense, réconfortante, bien plus gourmande qu’une simple part de pizza.

Les bons ingrédients pour une tourte jambon cru & fromage vraiment fondante

On choisit un jambon cru finement tranché, type Bayonne, Serrano ou Parme, qui parfume sans sécher. Côté fromage, les pâtes pressées cuites comme le Beaufort ou le Comté sont parfaites : elles fondent, filent, sans rendre d’eau. On ne sale pas la sauce ; jambon et fromage s’en chargent. Avec une pâte feuilletée pur beurre bien froide et quelques graines, on obtient ce contraste crousti-fondant qui change tout.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer une béchamel épaisse avec beurre, farine et lait. Technique : Laisser tiédir, ajouter fromage râpé puis jambon cru en lamelles. Cuisson : Garnir la première pâte piquée, posée sur plaque chaude, couvrir la seconde. Finition : Dorer, parsemer de graines, cuire 35-40 min à 180 °C, reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 55 min 🔍 Le secret de l’expert Une béchamel très épaisse piège l’eau, protège la pâte et, avec une plaque déjà chaude, donne une tourte gonflée et croustillante. ✨ Le twist gourmand : Une fine couche de moutarde douce ou un peu de raclette dans le Beaufort renforcent le parfum et le fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser une béchamel liquide et brûlante, ou réchauffer au micro-ondes , condamne le feuilletage à devenir mou.

Que faire des restes ?

Au frais, la tourte se garde jusqu’au lendemain ; on la réchauffe seulement au four doux.