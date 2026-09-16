Terrasse : ne faites plus cette erreur avec l’eau de Javel avant l’automne, vos lames et votre jardin n’y résisteront pas

Chaque début d’automne, beaucoup nettoient leur terrasse à l’eau de Javel en pensant la protéger. Ce réflexe courant cache pourtant des risques discrets pour le bois et le jardin.

Fin août, début septembre, c’est souvent grand ménage sur la terrasse : nettoyeur haute pression, brosse, bidon d’eau de Javel. En une heure, bois blanchi, dalles éclaircies et impression rassurante de repartir sur une base saine.

Ce geste nous semble logique avant l’automne, alors qu’il s’agit d’une vraie fausse bonne idée. Ce désinfectant surpuissant fragilise la terrasse, stresse le jardin et prépare, ironie du sort, le retour accéléré de la mousse.

Pourquoi l’eau de Javel abîme vraiment votre terrasse

L’eau de Javel repose sur l’hypochlorite de sodium, un oxydant pensé pour désinfecter les sanitaires. Sur une terrasse en bois, il attaque la lignine, cette colle naturelle des fibres ; le bois devient rugueux, se décolore et s’imprègne beaucoup plus vite d’eau.

Sur les dalles, pierres ou carrelages, le chlore s’attaque aux joints et crée un micro-relief où saletés et algues s’accrochent. Lors du rinçage, le ruissellement entraîne la solution vers les massifs, le potager puis les eaux de ruissellement.

Le faux grand ménage de septembre qui fait revenir la mousse

Nous avons tous déjà pensé « plus c’est fort, mieux ça nettoie ». En réalité, après un traitement à la Javel, la terrasse devient une éponge à mousse : fibres de bois ouvertes, surface plus poreuse, humidité qui stagne, spores microscopiques à l’abri dans les micro-fissures.

Et ce timing de fin d’été n’arrange rien. À l’approche de l’automne, les plantes se mettent en réserve et supportent mal les éclaboussures chlorées, tandis que la Javel qui s’infiltre appauvrit la vie du sol juste avant les premiers froids.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très bonne Impact sur le jardin Respecte les végétaux et la vie du sol 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le mélange d’eau chaude, de savon noir et de bicarbonate décroche la saleté, tandis que le brossage remplace l’action agressive de la Javel, sans brûler le bois ni polluer le sol. 💡 Le petit plus : Sur le bois, terminer par un saturateur adapté prolonge la protection et retarde vraiment le retour de la mousse. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer à nettoyer la terrasse chaque septembre avec de l’eau de Javel ou un nettoyeur haute pression fragilise les fibres et transforme le platelage en véritable éponge à mousse.

La bonne routine d’automne pour une terrasse propre sans Javel

La bonne nouvelle, c’est qu’une terrasse peut être impeccable sans chlore. Pour les dalles, pierres et carrelages, un mélange maison suffit : 10 litres d’eau chaude, 4 cuillères à soupe de savon noir liquide et 50 grammes de bicarbonate de soude, appliqués au balai-brosse.

On brosse, on laisse agir, puis on rince ou on laisse la pluie faire. Sur une terrasse en bois, un saupoudrage de bicarbonate, un brossage dans le sens des fibres et, si besoin, un produit à base de percarbonate nettoient sans attaquer la lignine. Ensuite, séchage complet, saturateur protecteur et entretiens doux réguliers évitent le cercle vicieux Javel, bois qui pourrit et lames à remplacer à vos frais.