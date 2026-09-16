Terrasse : ne faites plus cette erreur avec l’eau de Javel avant l’automne, vos lames et votre jardin n’y résisteront pas
Chaque début d’automne, beaucoup nettoient leur terrasse à l’eau de Javel en pensant la protéger. Ce réflexe courant cache pourtant des risques discrets pour le bois et le jardin.
Fin août, début septembre, c’est souvent grand ménage sur la terrasse : nettoyeur haute pression, brosse, bidon d’eau de Javel. En une heure, bois blanchi, dalles éclaircies et impression rassurante de repartir sur une base saine.
Ce geste nous semble logique avant l’automne, alors qu’il s’agit d’une vraie fausse bonne idée. Ce désinfectant surpuissant fragilise la terrasse, stresse le jardin et prépare, ironie du sort, le retour accéléré de la mousse.
Pourquoi l’eau de Javel abîme vraiment votre terrasse
L’eau de Javel repose sur l’hypochlorite de sodium, un oxydant pensé pour désinfecter les sanitaires. Sur une terrasse en bois, il attaque la lignine, cette colle naturelle des fibres ; le bois devient rugueux, se décolore et s’imprègne beaucoup plus vite d’eau.
Sur les dalles, pierres ou carrelages, le chlore s’attaque aux joints et crée un micro-relief où saletés et algues s’accrochent. Lors du rinçage, le ruissellement entraîne la solution vers les massifs, le potager puis les eaux de ruissellement.
Le faux grand ménage de septembre qui fait revenir la mousse
Nous avons tous déjà pensé « plus c’est fort, mieux ça nettoie ». En réalité, après un traitement à la Javel, la terrasse devient une éponge à mousse : fibres de bois ouvertes, surface plus poreuse, humidité qui stagne, spores microscopiques à l’abri dans les micro-fissures.
Et ce timing de fin d’été n’arrange rien. À l’approche de l’automne, les plantes se mettent en réserve et supportent mal les éclaboussures chlorées, tandis que la Javel qui s’infiltre appauvrit la vie du sol juste avant les premiers froids.
La bonne routine d’automne pour une terrasse propre sans Javel
La bonne nouvelle, c’est qu’une terrasse peut être impeccable sans chlore. Pour les dalles, pierres et carrelages, un mélange maison suffit : 10 litres d’eau chaude, 4 cuillères à soupe de savon noir liquide et 50 grammes de bicarbonate de soude, appliqués au balai-brosse.
On brosse, on laisse agir, puis on rince ou on laisse la pluie faire. Sur une terrasse en bois, un saupoudrage de bicarbonate, un brossage dans le sens des fibres et, si besoin, un produit à base de percarbonate nettoient sans attaquer la lignine. Ensuite, séchage complet, saturateur protecteur et entretiens doux réguliers évitent le cercle vicieux Javel, bois qui pourrit et lames à remplacer à vos frais.
En bref
- 🍂 Fin d’été, de nombreux propriétaires nettoient leur terrasse à l’eau de Javel, bois ou dalles, convaincus de bien préparer la saison froide.
- 🧼 Ce grand ménage à la Javel fragilise fibres, joints et sol, tandis qu’une méthode d’entretien plus douce s’impose juste avant l’automne.
- 🌱 Entre savon noir, bicarbonate et percarbonate, une routine simple transforme la terrasse sans chlore et change durablement la façon d’aborder l’entretien saisonnier.
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