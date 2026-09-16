Piscine : ne videz plus votre bassin en fin de saison, le vrai risque pointé par les pros n’a rien à voir avec l’eau

Fin septembre, beaucoup songent encore à vider leur piscine avant l’hiver, pensant repartir sur une eau neuve. Les pisciniers français alertent pourtant sur un risque caché, bien plus coûteux que la facture d’eau.

Fin septembre, l’eau refroidit, les jeux sont rangés… et beaucoup ont le même réflexe : vider la piscine, la récurer à blanc et repartir sur une eau neuve au printemps. Pendant longtemps, ce grand nettoyage de fin de saison a semblé aller de soi.

Les pisciniers, eux, ont changé de discours : vider sa piscine en hiver est désormais largement déconseillé, et pas seulement pour économiser quelques mètres cubes d’eau. Le vrai risque n’est pas dans la facture, mais dans ce qui se passe sous le bassin, dans le sol.

Vider sa piscine en hiver : le faux bon geste qui peut casser le bassin

Dans un bassin plein, l’eau agit comme un bouclier : elle pousse sur les parois et le fond, à l’opposé de la terre qui appuie de l’extérieur. Quand on vide brutalement, on retire ce contrepoids ; le terrain, lui, continue de presser, surtout après de fortes pluies.

Résultat observé par les professionnels : certaines piscines se sont littéralement soulevées, d’autres ont fissuré. Les liners se sont détendus et fripés, les coques polyester se sont déformées. Dans tous les cas, la remise en état a coûté bien plus cher que l’eau que l’on pensait économiser.

Bien hiverner sa piscine sans la vider : le mode d’emploi simple

La bonne approche consiste donc à hiverner, pas à vider sa piscine en hiver. En mode actif, la filtration tourne quelques heures par jour ; en mode passif, le système a été purgé et arrêté, puis le bassin couvert. Mais dans les deux cas, on garde l’eau.

Nous avons tous déjà baissé le niveau un peu “au feeling”. Les pisciniers rappellent pourtant une règle simple : descendre l’eau d’environ 10 à 15 centimètres, juste sous les skimmers et buses, puis installer flotteurs et bouchons d’hivernage, après un bon nettoyage, un pH réajusté et un produit d’hivernage longue durée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies potentielles Élevées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Garder l’eau dans le bassin équilibre la pression du terrain, protège le revêtement et évite les chocs mécaniques d’une vidange complète en période de pluies ou de gel. 💡 Le petit plus : Programmer un rappel quand l’eau atteint 12 °C pour lancer l’hivernage au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Vider entièrement la piscine juste avant l’automne, sur un terrain qui risque de se gorger d’eau, sans avis de pisciniste ni consignes de la mairie pour l’évacuation.

Quand peut-on vraiment vider sa piscine, et avec l’aide de qui ?

Les rares fois où il faut vraiment vider sa piscine en hiver ? Une rénovation, un changement de liner, ou une eau devenue impossible à rattraper. Dans ces cas, les pros conseillent une vidange progressive, loin des épisodes de fortes pluies, et toujours en lien avec la mairie pour le rejet de l’eau traitée.

Un pisciniste apporte alors un vrai filet de sécurité : il analyse le terrain, la structure, les équipements, propose un scénario de vidange adapté et peut ensuite assurer entretien et réparations. De quoi protéger à la fois son bassin, son budget et les baignades de l’été suivant.