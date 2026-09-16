Potager : cette erreur avec vos fanes et feuilles vous fait perdre des repas gratuits et beaucoup de vitamines

En France, une grande part du gaspillage vient des fanes, feuilles et tiges que l’on oublie en cuisine. Et si cuisiner les fanes de légumes transformait votre potager en menu complet ?

Panier au bras, terre encore humide sur les bottes, tout est là : carottes, radis, betteraves… et ce gros bouquet de verdure que l’on coupe machinalement pour filer au compost. Pourtant, ce “trop-plein” de feuilles, tiges et cosses pourrait bien être la partie la plus précieuse de votre récolte.

En France, une bonne part des déchets alimentaires du foyer vient justement de ces éléments considérés comme “non comestibles”. En apprenant à cuisiner les fanes de légumes et toutes les parties oubliées du potager, on gagne en vitamines, en saveurs et en pouvoir d’achat. Et si, ce soir, votre soupe, votre apéro et votre bouillon sortaient tous du même panier de légumes ?

Pourquoi garder fanes, feuilles et épluchures du potager ?

Les fanes ne sont pas un sous-produit, mais de vrais légumes verts. Les fanes de carottes sont ainsi signalées comme contenant plusieurs fois plus de vitamine C que la racine, tandis que celles de betterave surpassent souvent l’épinard en fer et en calcium. Riches en fibres et en minéraux, elles apportent une saveur herbacée qui réveille soupes, quiches, omelettes et pestos.

Côté gaspillage, collets, fanes et pelures représentent facilement une dizaine de pourcents du poids du légume. Les jeter, c’est se priver d’un repas de velouté, d’un pesto pour les pâtes ou d’un plateau d’apéro. Surtout quand on sait qu’un simple mixeur, un four et un peu d’huile d’olive suffisent à les transformer en recettes très gourmandes.

Quelles parties garder… et lesquelles laisser au compost ?

Nous avons tous déjà jeté des trésors, faute de savoir quoi en faire. Bonne nouvelle : une grande partie du “vert” du potager est comestible. On peut garder en priorité :

les fanes de carottes, radis, navets, betteraves ;

les feuilles de blettes, jeunes feuilles de chou ou de brocoli, feuilles de fenouil ;

les tiges de brocoli épluchées, les côtes de blettes, le vert de poireau, les feuilles de céleri, les tiges de persil ;

les cosses jeunes de petits pois, haricots, fèves ;

les fleurs de courgette, de ciboulette, de capucine, de bourrache, de souci ;

les graines de courges et les graines d’aromatiques comme la coriandre ou le fenouil.

À l’inverse, certaines parties restent interdites d’assiette : les feuilles et tiges des Solanacées (pommes de terre, tomates, aubergines) sont toxiques, tout comme les feuilles de rhubarbe. On évite aussi les fanes flétries ou très traitées, et l’on prend toujours le temps de bien rincer, surtout si elles finissent crues dans un pesto ou une salade.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie 1 à 2 repas/sem 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les fanes, feuilles, tiges, cosses, fleurs et graines sont déjà payées, souvent plus riches en nutriments que le légume lui-même et très parfumées. En les orientant vers quelques usages simples – pesto, velouté, quiche, bouillon, chips au four – on les transforme sans effort en vrais plats du quotidien. 💡 Le petit plus : tenir au congélateur une boîte à “bouillon” où l’on glisse verts de poireaux, queues de champignons et épluchures propres, prête pour une marmite parfumée dès qu’elle est remplie. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mélanger sans vérifier des feuilles toxiques (tomates, pommes de terre, rhubarbe) aux fanes comestibles ou zapper le séchage avant des chips, qui ressortiront molles et décevantes.

Idées express pour cuisiner les fanes de légumes au quotidien

Dès le retour du potager, une partie des fanes peut devenir un pesto minute (fanes de carottes ou de radis, ail, huile d’olive, fruits secs, fromage), parfait sur des pâtes ou une tartine. Le reste file dans un velouté avec oignon et pomme de terre, ou dans une quiche, une omelette, un cake salé après un simple passage à la poêle.

Les tiges de brocoli épluchées se sont glissées sans effort dans des poêlées de légumes, des currys doux ou un risotto crémeux, tandis que les côtes de blettes ont trouvé leur place au four. Les dernières courgettes ont été tranchées très finement, bien séchées puis passées au four doux pour des chips croquantes, et les graines de courge ont doré sur la plaque pour l’apéro. Petit à petit, le réflexe s’installe : avant de jeter, on se demande toujours “comment le cuisiner ?”.