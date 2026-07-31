Ne jetez plus vos épluchures : cette préparation des chefs remplace le bouillon cube sans vous coûter un centime

Là où beaucoup jettent leurs épluchures, les chefs y voient la base d’un bouillon d’épluchures de légumes qui remplace les cubes industriels. Comment transformer ce tas de restes en or liquide parfumé, sans dépenser un centime ?

C’est fini pour le bouillon cube : le bouillon d’épluchures des chefs ne coûte pas un centime

Une odeur de bouillon chaud qui emplit la cuisine, comme chez les grands-mères. Sur la planche pourtant, juste un tas d’épluchures et une carcasse de poulet rôti.

C’est ce que les chefs utilisent pour remplacer le cube industriel. Ces restes se transforment en bouillon d’épluchures de légumes, parfumé, gratuit, prêt à booster les casseroles du quotidien.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 bol (≈ 400 g) d’épluchures de légumes BIO lavées

✅ 1 carcasse de volaille rôtie (facultative mais très parfumée)

✅ 3 l d’eau froide + quelques aromates (poivre, laurier, clous de girofle)

✅ Sel fin, sacs de congélation et bocal en verre pour la poudre

Pourquoi les chefs ne jettent jamais leurs épluchures

Dans un restaurant, talons d’oignon, verts de poireau et bouts de courgette finissent en fond de marmite. Avec un bol d’épluchures bien lavées et, si on en a, une carcasse de volaille rôtie, on obtient un bouillon maison anti-gaspi.

On choisit des légumes propres ; on évite pommes de terre vertes, agrumes entiers très amers et peaux trop traitées. Résultat : un bouillon de volaille maison ou 100 % végétal, zéro déchet et bouillon sans cube.

La méthode de base : un bouillon d’épluchures qui sent bon dans toute la maison

Première astuce de chef : garder les épluchures au congélateur. Peaux, verts et talons propres vont dans une boîte hermétique. Très vite, on a de quoi lancer un grand bouillon de légumes maison.

On verse ces restes glacés dans une marmite, on couvre de 3 l d’eau froide et d’aromates : ce départ à l’eau froide laisse collagène des os et huiles essentielles des légumes se libérer. On maintient un frémissement très doux 1 à 3 h, puis on filtre au chinois. Pressé ? 45 minutes suffisent en réduisant ensuite le bouillon.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler épluchures propres et carcasse de volaille rôtie dans une grande marmite. Technique : Couvrir d’eau froide, ajouter aromates, puis porter à feu doux jusqu’au léger frémissement. Cuisson : Laisser frémir 1 à 3 h sans gros bouillons, en écumant si besoin pour garder un bouillon clair. Finition : Filtrer au chinois, saler, puis refroidir dans un bac à glaçons ou déshydrater au four.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 0 € 🔍 Le secret de l’expert Départ à l’eau froide, cuisson au frémissement : le collagène des os donne du corps, les huiles essentielles des légumes parfument. ✨ Le twist gourmand : Refroidir vite en portions réduit les cristaux de glace et la brûlure de congélation. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire bouillir violemment : le bouillon se trouble, graisseux, les arômes s’évaporent. On reste au frémissement.

Transformer votre bouillon en cubes et en bouillon en poudre zéro déchet

Pour les cubes, on congèle le bouillon à -18 °C et compte 30 ml par cube. Pour la version sèche, déshydratation au four 30 min à 120 °C puis un mixage transforment les épluchures en bouillon en poudre.