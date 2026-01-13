Vous gardez tout au congélateur ? Ce délai caché à ne jamais dépasser avant de mettre vos aliments en danger

Au fond de vos tiroirs givrés, il y a ce reste de dinde, une boîte de lasagnes "maison" et des filets de poisson dont vous avez oublié l’existence. Tout est là "au cas où", parce qu’un congélateur semble figer le temps. Tant que c’est dur comme de la glace, on se dit que ça restera mangeable sans limite.

Le froid d’un vrai congélateur à -18°C freine microbes et réactions chimiques, mais ne les annule pas. Graisses qui rancissent, eau qui forme des cristaux, vitamines qui s’évaporent peu à peu : chaque aliment a une durée de conservation au congélateur au delà de laquelle goût, texture et parfois sécurité ne suivent plus. La question, maintenant, est de savoir quand cette date invisible est dépassée.

Durée de conservation au congélateur : pourquoi le froid ne suffit pas

Même à -18°C, les bactéries ne disparaissent pas, elles se mettent simplement en pause. Au moment de la décongélation, elles se réveillent et peuvent repartir de plus belle si l’aliment était déjà limite au départ ou s’il a traîné hors du froid. En parallèle, les lipides s’oxydent, prennent un goût rance et la valeur nutritionnelle chute au fil des mois.

L’air très sec du congélateur abîme aussi les textures. Une viande mal emballée finit grisée, sèche, marquée de taches blanchâtres typiques de la brûlure de congélation. Les poissons gras, eux, voient leurs graisses s’abîmer plus vite. Fruits rouges, légumes ou gâteaux se couvrent de givre, perdent leur tenue et reviennent parfois en purée sans saveur à la casserole.

Combien de temps garder viandes, poissons, légumes et plats maison

Pour les protéines animales, le chrono est serré. "Il faut toujours avoir un morceau de viande dans le congélateur !", disait sa grand-mère, citée par Maison et Travaux. En pratique, mieux vaut rester raisonnable : un rôti ou des steaks de bœuf se gardent jusqu’à huit mois, le porc autour de six mois, la volaille seulement trois mois, tandis que la viande hachée ne dépasse pas deux mois sans perdre franchement en qualité. On ne recongèle jamais un aliment déjà décongelé, question de sécurité.

Pour y voir clair, quelques repères suffisent pour un congélateur domestique bien réglé à -18°C :

Viandes : bœuf jusqu’à huit mois, porc environ six mois, volaille trois mois, viande hachée deux mois.

Poissons et fruits de mer : 3 à 6 mois selon qu’ils sont gras ou maigres.

Fruits et légumes : 8 à 12 mois pour la plupart des variétés bien emballées.

Plats cuisinés maison : 3 à 4 mois pour conserver goût et texture.

Congélateur bien géré : méthode simple pour ne plus dépasser les délais

Pour ne plus dépasser ces délais en oubliant des boîtes anonymes, la solution la plus simple reste l’étiquetage systématique. Un morceau de ruban adhésif, un marqueur, le nom de l’aliment et la date de congélation suffisent, posés en vue avant que le sachet ne parte au fond du tiroir.

Autre réflexe utile : tenir une liste d’inventaire sur le frigo ou dans son téléphone avec la date limite maison de chaque sachet. Un tri rapide tous les deux ou trois mois, en cuisinant d’abord les produits les plus anciens, limite le gaspillage et les mauvaises surprises.