Orages Météo-France : ces 5 objets à rentrer d’urgence pour éviter gros dégâts dans votre jardin

Quand la vigilance orages de Météo-France passe à l’orange, certains objets du jardin deviennent de vrais projectiles. En les rentrant dans le bon ordre, vous évitez casse, rouille et textiles fichus.

Sur l’appli météo, l’alerte orage s’allume en orange, le ciel se charge, le vent se lève… et le jardin devient en quelques minutes un terrain à risques. Comme le rappelle Le Parisien, « Les vents associés aux orages sont souvent plus destructeurs que la pluie elle-même ». Ce sont eux qui renversent les objets, les transforment en projectiles et fissurent parfois une baie vitrée.

La bonne nouvelle, c’est qu’un tour express de la terrasse ou du balcon suffit à éviter coussins trempés, outils rouillés et moustiques installés pour la saison. Il suffit de connaître les cinq familles d’objets à rentrer en premier quand Météo-France annonce des rafales.

Avant l’orage : deux réflexes météo à adopter

Dès qu’une vigilance orange ou rouge est annoncée par Météo-France, on prend le réflexe de regarder l’heure prévue des plus fortes rafales. Cela laisse souvent un petit quart d’heure pour agir tranquillement, sans attendre la première goutte. D’ailleurs, ces quelques minutes de marge font toute la différence entre un jardin intact et un décor ravagé.

Ensuite, on fait un tour visuel complet : terrasse, pelouse, balcon très exposé, coin jeux des enfants. L’idée est simple : repérer tout ce qui peut s’envoler, se renverser ou se remplir d’eau. On garde en tête que ce sont les objets légers, creux ou en tissu qui posent le plus de problèmes.

Orage annoncé : les cinq objets à rentrer immédiatement

En haut de la liste viennent les coussins de jardin, tapis, plaids et galettes de chaise. Même annoncés comme déperlants, ils finissent gorgés d’eau sous une pluie intense, mettent des jours à sécher et développent moisissures et mauvaises odeurs. Juste derrière, les pots de fleurs et jardinières légers (plastique, résine, balconnières peu remplies) se renversent facilement ; les plantes se cassent, la motte se dessèche si elle reste couchée. On les rentre ou, au minimum, on les cale au sol contre un mur ou sous un abri.

Viennent ensuite les arrosoirs, seaux et bacs vides : emportés par une bourrasque, ils cognent clôture, voiture ou fenêtre, et s’ils restent dehors, ils se remplissent d’eau de pluie, parfait bouillon de culture pour les moustiques. Les outils de jardinage posés à la va-vite rouillent, les manches en bois se dégradent, sans parler du risque de se blesser en marchant dessus après l’orage. Enfin, les parasols restent une énorme prise au vent, même repliés, tout comme les lanternes, guirlandes solaires amovibles et jouets d’extérieur, à ranger dans l’abri de jardin, le garage ou l’entrée de la maison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné Plusieurs heures 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En rentrant en priorité textiles, pots légers, contenants, outils et parasols, on supprime les principaux projectiles du jardin et tout ce qui craint vraiment l’eau ou favorise l’eau stagnante pendant l’orage. 💡 Le petit plus : laisser un grand panier ou un coffre près de la baie vitrée pour y jeter coussins, plaids et jouets en moins d’une minute dès qu’une alerte orage s’affiche. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de replier le parasol et laisser dehors les coussins “déperlants” en pensant qu’ils vont sécher tout seuls.

Installer une petite routine anti-orage pour la saison

Bonne nouvelle pour les jardiniers pressés : la plupart des plantes en pleine terre supporte très bien un orage d’été et profite même de la pluie, sauf en cas de grêle annoncée ou de violentes rafales. Dans ce cas, seuls les jeunes plants de tomates, aubergines, poivrons ou végétaux fraîchement repiqués gagnent à être protégés sous un voile ou rentrés quelques heures s’ils sont en pot.

Pour le reste de la saison, le plus simple est de transformer ce tour du jardin en réflexe dès qu’une vigilance est annoncée. Petit bonus : une mini check-list collée près de la porte-fenêtre aide toute la famille à s’y mettre en quelques gestes :

textiles à l’intérieur,

pots légers au sol ou sous abri,

arrosoirs et seaux vidés,

outils rangés,

parasol et déco rentrés.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Après la grêle, ces 6 plantes du jardin repartent en 3 semaines si vous faites ce geste dans les 48 heures»