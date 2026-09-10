Cette tourte jambon cru-Beaufort au cœur coulant : le geste interdit qui détruit son feuilletage croustillant

Ce soir, sur votre table, une tourte au jambon cru et Beaufort promet un feuilletage qui craque et un cœur brûlant. Encore faut-il maîtriser deux gestes clés pour éviter la pâte détrempée et garder ce cœur coulant jusqu’à l’assiette.

Tourte au jambon cru et Beaufort : le feuilletage qui craque, le cœur qui coule

Sous la lame du couteau, la croûte se fend net, feuille après feuille, dans un bruit sec. Un parfum de beurre chaud, de fromage de montagne et de pâte grillée envahit la cuisine. À la découpe, le cœur crémeux se met à couler, nappant la mie du pain voisin et faisant briller les yeux des gourmands.

C’est exactement ce que promet cette tourte au jambon cru et Beaufort : un feuilletage qui reste bien croustillant, serré autour d’une garniture fondante, façon bistro savoyard. Pour obtenir cet effet presque indécent, tout se joue sur la béchamel, la température de garnissage et la maîtrise de la vapeur. On passe aux détails techniques.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 pâtes feuilletées pur beurre (rouleaux Ø 26–28 cm)

✅ Pour la béchamel : 40 g de beurre, 40 g de farine, 500 ml de lait entier

✅ 150 g de Beaufort AOP râpé (ou Comté), poivre du moulin

✅ 100 à 200 g de jambon cru, 1 jaune d’œuf, 1 c. à café d’eau, 1 c. à soupe de graines de pavot ou sésame

Ingrédients pour une tourte au jambon cru et Beaufort façon bistro savoyard

Pour une tourte feuilletée jambon cru Beaufort réussie, on mise sur la pâte feuilletée pur beurre, seule garante d’un croustillant net et d’une belle poussée au four. Le Beaufort AOP, râpé finement, se fond dans la béchamel nappante sans faire de grains. Côté charcuterie, un jambon cru de Savoie ou de Bayonne, coupé en fines lanières, parfume la garniture sans l’alourdir. Le poivre suffit ; fromage et jambon apportent déjà tout le sel.

Monter la tourte sans détremper la pâte

Tout part d’un bon roux, base de la béchamel nappante qui emprisonne le gras du fromage et les sucs du jambon. On laisse ensuite la garniture bien refroidie avant de la verser sur la pâte ; sinon, la chaleur provoque la détrempe de la pâte et ruine le croustillant. La soudure des bords doit être nette, la cheminée de vapeur bien ouverte pour laisser s’échapper l’excès d’humidité. Le dorage au jaune d’œuf assure une couleur uniforme et renforce le croquant en surface.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire un roux en faisant fondre le beurre, ajouter la farine, cuire 1 min puis verser le lait peu à peu jusqu’à obtenir une béchamel nappante ; poivrer. Technique : Laisser tiédir, incorporer le Beaufort et le jambon cru, puis attendre que la garniture soit totalement refroidie avant de garnir. Cuisson : Déposer une pâte sur plaque, la piquer, étaler la garniture, poser la seconde pâte, assurer une bonne soudure des bords, créer une cheminée de vapeur, puis enfourner à 180 °C pendant 35 à 40 minutes. Finition : Badigeonner de jaune d’œuf mélangé à l’eau, parsemer de graines ; après cuisson, laisser un court repos hors du four avant de couper pour garder un cœur coulant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Refroidir la béchamel au Beaufort avant de garnir limite la migration d’eau vers la pâte. L’amidon gélifié et le gras du fromage forment une garniture ferme à froid, qui redevient crémeuse au four sans détremper le dessous. La cheminée laisse s’échapper juste assez de vapeur pour que la poussée de vapeur fasse gonfler les couches de pâte tout en restant craquantes. ✨ Le twist gourmand : Ajouter au fond quelques oignons doucement confits, ou un mélange d’artichauts et de girolles poêlées, avec une pointe de muscade dans la béchamel pour une tourte au Beaufort cœur coulant encore plus montagnarde. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la garniture brûlante sur la pâte feuilletée ; la chaleur fait fondre le beurre avant la cuisson, la pâte s’affaisse, se gorge de gras et le fromage fuit.

Variantes et twist savoyard

On peut enrichir cette tourte jambon cru fromage béchamel avec des girolles et des cœurs d’artichauts, façon montagne généreuse. Un peu de crème dans la sauce accentue le côté onctueux. Le Beaufort peut être remplacé par du Comté pour une version plus douce, toujours filante. Servie très chaude avec une salade de mâche ou des légumes rôtis, cette tourte se réchauffe ensuite au four pour retrouver son croquant, sans rien perdre de son cœur coulant.