Meilleur qu'un gratin de brasserie : ce plat au four jambon-mozzarella en 35 min va changer vos soirs pressés

En pleine semaine, ce gratin-pancake jambon mozzarella sort du four en un seul plat et bouscule les codes du gratin de brasserie. En quelques gestes, il promet une mie moelleuse et gratinée avec un minimum d’ingrédients.

Dans le four, la surface gonfle, dore, se boursoufle comme un gratin de brasserie. Pourtant, à la découpe, la lame traverse une mie tendre, légère, gorgée de fromage filant. Odeur de jambon grillé, de mozzarella gratinée : tout le monde accourt à table.

On est en pleine semaine, on n’a pas envie de monter une béchamel ni de surveiller une poêle. On veut un plat du soir chaud, réconfortant, qui salisse un seul saladier. Comment transformer du jambon, de la mozzarella et un four bien chaud en assiette ultra gourmande ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 œufs

✅ 150 g de farine de blé

✅ 150 g de fromage blanc épais + 200 ml de lait

✅ 200 g de jambon en dés, 200 g de mozzarella râpée, 3 oignons nouveaux, sel, poivre

Pourquoi ce gratin-pancake jambon mozzarella fait oublier le gratin de brasserie

Pas de pommes de terre à éplucher ni de sauce lourde. On prépare une pâte façon pancake salé au fromage blanc, qui gonfle et reste moelleuse. On verse sur une plaque, on ajoute jambon et mozzarella : un gratin jambon mozzarella au four, prêt en une seule cuisson, vrai plat du soir rapide jambon mozzarella.

La pâte au fromage blanc : la méthode express et inratable

Dans un saladier, on fouette œufs, fromage blanc, lait, sel, puis on ajoute la farine. La pâte doit rester lisse mais juste mélangée ; si on insiste, elle devient élastique et compacte. On verse aussitôt sur la plaque garnie, puis au four préchauffé à 170 °C (190 °C en statique) pour 20 à 25 minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs, fromage blanc, lait et sel, puis incorporer la farine juste assez pour lisser. Technique : Laisser reposer 5 à 10 minutes pendant que l’on prépare la plaque recouverte de papier cuisson. Cuisson : Verser la pâte sur la plaque, répartir jambon, oignons nouveaux, mozzarella, poivrer et enfourner. Finition : Cuire jusqu’à gratin bien gonflé et doré, laisser retomber quelques minutes puis découper en parts.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert La base d’œufs, farine, lait et fromage blanc agit comme une pâte à pancake épaisse. Cuire sur une plaque bien chaude permet d’obtenir un cœur moelleux et une croûte gratinée sans béchamel. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, ajouter un voile de parmesan ou de chapelure fine sur la mozzarella pour booster le croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne battez jamais trop la pâte ni n’utilisez une mozzarella trop humide, sinon le gratin devient plat et détrempé.

Comment servir, conserver et varier ce gratin sans béchamel

À la sortie du four, la surface retombe un peu ; l’intérieur reste fondant et la mozzarella bien dorée. On découpe en carrés, servis avec une salade verte moutardée. Les restes se gardent 2 jours au frais et se réchauffent quelques minutes au four, parfaits en lunchbox. Pour varier, on peut remplacer le jambon par du poulet cuit, du saumon fumé ou des champignons poêlés, et les oignons nouveaux par de la ciboulette.