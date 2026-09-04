Croque-monsieur : si vous préparez encore les vôtres comme avant, ce pancake salé au four va tout changer

Pressé mais en quête de réconfort ? Ce pancake jambon-mozza sur plaque s’impose comme l’alternative maligne au croque-monsieur pour les soirs de semaine.

L’odeur de fromage gratiné envahit la cuisine, la plaque sort du four, bords dorés qui croustillent sous le couteau. On pense à un croque-monsieur, mais sans tartines à surveiller ni appareil à remplir en série.

À la place, un grand pancake jambon mozzarella au four, à découper en parts comme un croque familial. Dix minutes de préparation, une seule plaque ; parfait pour les soirs pressés où l’on veut du chaud et du réconfort.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 œufs, 150 g de fromage blanc

✅ 150 g de farine, 200 ml de lait

✅ 200 g de jambon blanc, 3 oignons nouveaux

✅ 200 g de mozzarella râpée, sel, poivre

Pourquoi ce pancake jambon-mozza va détrôner le croque-monsieur

Pour un repas de famille, le croque-monsieur impose souvent plusieurs fournées et une personne coincée devant l’appareil pendant que les autres mangent. Ce pancake salé au four remplace sans effort le croque-monsieur : on verse, on enfourne, on s’assoit ; chacun se sert en même temps.

La base œufs, farine, lait et fromage blanc donne une pâte fluide, sans levure, entre omelette soufflée et pancake salé. À la sortie du four, cœur très moelleux, garniture répartie partout, mozzarella râpée filante et bords légèrement croustillants rappellent le croque gratiné.

Comment préparer le pancake jambon-mozza au four, étape par étape

On prépare la pâte comme un gâteau minute. Le four chauffe à 170 °C chaleur tournante (ou 190 °C statique) pendant qu’on fouette œufs et fromage blanc, puis qu’on ajoute farine, lait et sel, pour une pâte peu travaillée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser une plaque de cuisson, verser la pâte en couche régulière. Technique : Parsemer jambon en dés et oignons nouveaux émincés, poivrer. Cuisson : Cuire 20 à 25 minutes jusqu’à pancake gonflé et bords dorés. Finition : Ajouter un peu de mozzarella si besoin, servir aussitôt en parts.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Œufs et fromage blanc apportent eau et protéines ; à 170 °C, la pâte gonfle comme une omelette soufflée et reste fondante, surtout si on la mélange peu. ✨ Le twist gourmand : Une cuillerée de moutarde douce dans la pâte rappelle le goût du croque. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter le fouet électrique, qui rendrait la pâte dense et caoutchouteuse.

Idées pour varier : du “façon croque-monsieur” à la version plus gourmande

Version brasserie, on peut badigeonner un peu de moutarde douce avant d’ajouter le jambon, puis remplacer une partie de la mozzarella par de l’emmental ou du comté râpé.

Pour varier, on ajoute champignons poêlés, épinards tombés à la poêle ou tomates cerises. Les parts restantes se gardent au frais jusqu’au lendemain et retrouvent des bords croustillants après un court passage au four.