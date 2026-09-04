Ma belle-mère m’a servi ces faux raviolis sans pâte : ce légume caché à l’intérieur rend la recette irrésistible

Un soir, ma belle-mère a posé sur la table des « raviolis » nappés de sauce tomate, sans avoir fait bouillir une seule pâte. Derrière ces carrés de courgettes à la ricotta se cache une technique simple qui change tout.

Sur la table, un plat fumant de raviolis nageait dans la sauce tomate. À la première bouchée, on sentait la ricotta fondante, les herbes, la courgette bien tendre.

Ce n’est qu’au deuxième regard que la surprise arrivait : pas une seule pâte, seulement de fines lamelles vertes, pliées comme des rubans. Comment ces raviolis sans pâte pouvaient-ils être aussi gourmands ?

Les ingrédients indispensables ✅ Base du plat : 2 grandes courgettes bien droites (600–700 g), 250 g de ricotta, 60 g de tomates séchées, 40 g d’olives noires dénoyautées

✅ Pour la sauce : 350 g de sauce tomate provençale , 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à café de basilic séché

, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à café de basilic séché ✅ Assaisonnement : 1/2 cuillère à café de piment doux, sel fin, poivre du moulin pour relever farce et sauce

✅ Pour la finition : 30 g de parmesan ou pecorino râpé, 20 g de pignons de pin torréfiés, filet d’huile d’olive au service

Ma belle-mère a remplacé la pâte par des courgettes

Ce soir-là, aucun paquet de pâtes n’avait été ouvert. Les raviolis de courgettes à la ricotta arrivaient à table, carrés, bien sages, comme sortis d’une trattoria. En bouche, tout était fondant, parfumé, sans lourdeur. Une simple technique de lamelles pliées change vraiment tout.

La méthode pour des raviolis de courgettes sans pâte qui se tiennent

Tout repose sur deux détails : des lamelles de courgette très fines, légèrement salées puis épongées, et une farce à la ricotta bien serrée, enrichie de tomates séchées, d’olives noires et de basilic. Ensuite, on plie simplement chaque paquet avant de le laisser mijoter dans la sauce tomate provençale.

Les étapes de préparation Préparation : Tailler les courgettes en longues lamelles, saler légèrement, laisser dégorger 10 minutes puis éponger pour les rendre souples. Technique : Hacher finement tomates séchées et olives, mélanger à la ricotta avec basilic, piment doux, poivre et une petite pincée de sel. Cuisson : Croiser quatre lamelles de courgette, déposer une cuillère de farce au centre, replier chaque extrémité pour former un petit carré. Finition : Disposer les raviolis, pliure dessous, dans la sauce tomate chaude, à la poêle ou au four à 180 °C ; cuire à feu doux, couvert, 20 à 25 minutes, jusqu’à courgettes tendres.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈45–50 min Le secret de l’expert Saler les lamelles fait sortir l’excès d’eau, tout comme égoutter la ricotta ; la sauce reste nappante et les paquets tiennent bien. Le twist gourmand : Ajouter zeste fin de citron et basilic frais dans la farce apporte une fraîcheur solaire immédiate. LE GESTE INTERDIT : Éviter les lamelles épaisses ou avec les graines ; elles se cassent et détrempent toute la sauce.

Servir et varier ces raviolis de courgettes ricotta tomates séchées

On sert ces raviolis de courgettes ricotta tomates séchées bien chauds, nappés de sauce, avec roquette ou pain croustillant. Les restes se réchauffent doucement à la poêle ou au four, toujours à feu doux, et fonctionnent très bien avec des lamelles d’aubergine grillée ou un fromage de chèvre frais.