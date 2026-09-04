Ce pain à l’ail au fromage en moule à cake sauve l’apéro à condition de ne pas faire cette erreur avec le beurre

Un simple moule à cake, un peu de mozzarella et d’ail, et l’apéro improvisé prend des allures de fête maison. Comment ce pain à l’ail au fromage devient-il aussi doré et filant sans prise de tête ?

Doré dessus, filant dedans : le pain à l’ail au fromage en moule à cake qui change l’apéro

La cuisine sent le beurre chaud et l’ail, le four crépite doucement et, sur la grille, un pain gonflé laisse apparaître une croûte bien dorée qui donne envie de tendre la main.

On n’a presque rien prévu, quelques tomates, un peu de charcuterie, et ce pain à l’ail au fromage pose pourtant l’ambiance. Restent à comprendre comment le réussir, même dans un simple moule à cake.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte levée : 240 g de lait tiède, 6 g de levure sèche, 12 g de sucre, 375 g de farine, 5 g de sel, 42 g de beurre doux ramolli.

: 240 g de lait tiède, 6 g de levure sèche, 12 g de sucre, 375 g de farine, 5 g de sel, 42 g de beurre doux ramolli. ✅ Pour le beurre à l’ail : 115 g de beurre doux ramolli, 3 gousses d’ail hachées, 3 g de persil séché ou frais.

✅ Pour le côté filant : 200 g de mozzarella spéciale cuisson râpée, bien égouttée.

râpée, bien égouttée. ✅ En option : 20 à 30 g de parmesan râpé, 50 à 80 g de dés de chorizo ou de lardons dorés.

Pourquoi ce pain à l’ail fait briller l’apéro

Dans un moule à cake, la pâte lève en hauteur et garde une mie gonflée. Chacun attrape une boule brûlante, trempée de beurre parfumé, avec des fils de mozzarella qui s’étirent sans fin.

La pâte levée et la cuisson en moule à cake

L’astuce, c’est une pâte simple mais riche en lait et en beurre, bien pétrie jusqu’à devenir lisse. La première pousse, jusqu’à volume doublé, assure ensuite le moelleux et les alvéoles qui retiennent le fromage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger lait tiède, levure et sucre, laisser mousser 5 minutes, ajouter farine, sel, beurre. Technique : Pétrir jusqu’à obtenir une pâte lisse et élastique, couvrir et laisser lever jusqu’à doubler. Cuisson : Chemiser le moule à cake, couper la pâte en morceaux, les rouler dans beurre à l’ail puis mozzarella. Finition : Serrer les boules dans le moule, cuire 25 minutes à 180 °C, laisser reposer quelques minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 45 🔍 Le secret de l’expert Cette pâte au lait légèrement sucrée garde une mie souple qui boit le beurre à l’ail. Les boules serrées concentrent la chaleur et font filer la mozzarella spéciale cuisson. ✨ Le twist gourmand : Parsemer un peu de parmesan râpé sur le dessus en fin de cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplacer le beurre pommade par du beurre fondu, qui file au fond du moule.

Variantes et idées d’accompagnement

Pressé ? On peut utiliser une pâte à pizza du commerce, moins gonflée mais efficace. Ce pain à l’ail se sert brûlant, avec olives, tomates, salade verte ou une assiette chorizo, feta, basilic.