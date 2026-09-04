Ce dîner croustillant avec une simple courgette et 2 ingrédients du frigo sauve vos soirs de fatigue en 10 minutes
Après une longue journée, ce dîner de flemme transforme une simple courgette, quelques feuilles de filo et un peu de feta en plat réconfortant. Quel geste express évite la pâte molle et laisse le four faire tout le travail ?
Quand on rentre tard et fatigué, l’estomac vide et la tête ailleurs ; en quelques minutes, l’appartement sent déjà le four chaud, l’huile d’olive et la feta grillée. Les feuilles de filo éclatent sous la dent, la courgette reste tendre, les herbes rafraîchissent le tout.
Ce feuilleté façon crinkle filo courgette feta réclame moins de 10 minutes de gestes ; ensuite, le four travaille pendant que l’on se pose. Un simple appareil œuf-crème en fait un vrai dîner chaud, complet et réconfortant, à partir d’une courgette et d’un petit morceau de feta.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 5 feuilles de filo, 2 à 3 c. s. d’huile d’olive
- ✅ 1 grosse courgette (250 à 300 g), lavée et bien essorée
- ✅ 100 g de feta, 1 œuf, 8 cl de crème liquide entière
- ✅ Menthe ou basilic, sel, poivre, pignons ou sésame, zeste de citron
Pourquoi ce feuilleté de courgette filo feta au four sauve les soirs de fatigue
On parle ici d’un dîner rapide courgette filo feta qui ne demande qu’un plat et un four. Cinq feuilles de filo, une courgette, 100 g de feta, un œuf et un peu de crème donnent deux assiettes complètes, avec légumes, protéines et croustillant dans le même plat. Pas de sauce compliquée, pas de casseroles ; juste un feuilleté qui passe du frigo au four en quelques gestes.
Pas à pas express : crinkle filo courgette feta en 5 gestes
La clé : courgette bien essorée pour ne pas détremper, filo bien huilée pour dorer ; ensuite, on suit ce montage rapide.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Huiler un petit plat, couper les feuilles de filo en deux, les plier en accordéon serré.
- Technique : Râper finement la courgette, saler légèrement, laisser 2 minutes puis essorer fortement entre les mains ou dans un torchon.
- Cuisson : Glisser courgette essorée, feta en cubes et herbes entre les plis ; battre œuf et crème, poivrer, ajouter une pincée de sel, verser sur le plat.
- Finition : Enfourner à 180 °C chaleur tournante 35 à 40 minutes, laisser reposer 5 minutes, parsemer pignons ou sésame et zeste de citron.
Variantes, organisation et réchauffage pour ce dîner de flemme
Pour adapter ce feuilleté, on peut remplacer la feta par du chèvre frais, de la brousse ou de la ricotta, changer d’herbes selon le frigo, ajouter quelques olives noires ou tomates séchées. Ce dîner de flemme se prépare aussi à l’avance : on monte le plat, on garde au frais, on enfourne au dernier moment, puis on réchauffe les restes 10 minutes à 160 °C, toujours au four.
Sources
En bref
- 🍽️ Un soir de fatigue, ce dîner rapide courgette filo feta promet deux assiettes complètes avec un simple plat, un four et quelques ingrédients.
- 🔥 Les étapes montrent comment préparer la courgette, monter la filo en crinkle puis lier l’ensemble avec un appareil œuf-crème très simple.
- 🤔 Entre secret anti-détrempe, cuisson croustillante et variantes de frigo, ce feuilleté filo courgette feta cache quelques astuces qui changent vraiment le dîner.
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