Ce dîner croustillant avec une simple courgette et 2 ingrédients du frigo sauve vos soirs de fatigue en 10 minutes

Après une longue journée, ce dîner de flemme transforme une simple courgette, quelques feuilles de filo et un peu de feta en plat réconfortant. Quel geste express évite la pâte molle et laisse le four faire tout le travail ?

Quand on rentre tard et fatigué, l’estomac vide et la tête ailleurs ; en quelques minutes, l’appartement sent déjà le four chaud, l’huile d’olive et la feta grillée. Les feuilles de filo éclatent sous la dent, la courgette reste tendre, les herbes rafraîchissent le tout.

Ce feuilleté façon crinkle filo courgette feta réclame moins de 10 minutes de gestes ; ensuite, le four travaille pendant que l’on se pose. Un simple appareil œuf-crème en fait un vrai dîner chaud, complet et réconfortant, à partir d’une courgette et d’un petit morceau de feta.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 5 feuilles de filo, 2 à 3 c. s. d’huile d’olive

✅ 1 grosse courgette (250 à 300 g), lavée et bien essorée

✅ 100 g de feta, 1 œuf, 8 cl de crème liquide entière

✅ Menthe ou basilic, sel, poivre, pignons ou sésame, zeste de citron

Pourquoi ce feuilleté de courgette filo feta au four sauve les soirs de fatigue

On parle ici d’un dîner rapide courgette filo feta qui ne demande qu’un plat et un four. Cinq feuilles de filo, une courgette, 100 g de feta, un œuf et un peu de crème donnent deux assiettes complètes, avec légumes, protéines et croustillant dans le même plat. Pas de sauce compliquée, pas de casseroles ; juste un feuilleté qui passe du frigo au four en quelques gestes.

Pas à pas express : crinkle filo courgette feta en 5 gestes

La clé : courgette bien essorée pour ne pas détremper, filo bien huilée pour dorer ; ensuite, on suit ce montage rapide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Huiler un petit plat, couper les feuilles de filo en deux, les plier en accordéon serré. Technique : Râper finement la courgette, saler légèrement, laisser 2 minutes puis essorer fortement entre les mains ou dans un torchon. Cuisson : Glisser courgette essorée, feta en cubes et herbes entre les plis ; battre œuf et crème, poivrer, ajouter une pincée de sel, verser sur le plat. Finition : Enfourner à 180 °C chaleur tournante 35 à 40 minutes, laisser reposer 5 minutes, parsemer pignons ou sésame et zeste de citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 8–10 min 🔍 Le secret de l’expert Courgette bien essorée, filo huilée et four assez chaud travaillent ensemble. Moins d’eau, c’est moins de vapeur qui ramollit ; l’huile enrobe la pâte et la fait dorer, l’appareil œuf-crème fige en base fondante qui tient tout. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter pignons ou graines de sésame torréfiés à sec, plus un zeste de citron pour réveiller la feta. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser une courgette encore gorgée d’eau, noyer le plat de crème ou réchauffer au micro-ondes ; on obtient aussitôt une pâte molle.

Variantes, organisation et réchauffage pour ce dîner de flemme

Pour adapter ce feuilleté, on peut remplacer la feta par du chèvre frais, de la brousse ou de la ricotta, changer d’herbes selon le frigo, ajouter quelques olives noires ou tomates séchées. Ce dîner de flemme se prépare aussi à l’avance : on monte le plat, on garde au frais, on enfourne au dernier moment, puis on réchauffe les restes 10 minutes à 160 °C, toujours au four.

Sources Top Santé

«Aperitif dete mes feuilletes jambon courgette font toujours lunanimite en 20 minutes»