Avant de refaire votre cuisine, voyez pourquoi les cuisinistes lâchent la plaque induction pour ce système invisible

En 2026, les cuisinistes rangent le rectangle noir au placard pour des plans de travail à plaque induction invisible. Cette révolution discrète change la façon de cuisiner… mais pas pour tout le monde.

On passe la main sur le plan de travail : lisse, nu, impeccablement froid. Pourtant, dès qu’on y pose une sauteuse, un souffle discret précède le crépitement.

Dans les showrooms des cuisinistes, le rectangle noir à quatre ronds s’efface. L’îlot redevient un bloc continu ; si la plaque ne se voit plus, qu’installe-t-on à la place ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes (≈ 400 g), coupées en dés

✅ 1 aubergine (≈ 250 g) en cubes d’environ 1,5 cm

✅ 2 poivrons rouges (≈ 300 g) en dés

✅ 100 g de fromage de chèvre frais, émietté

Le problème des plaques à induction classiques

La plaque à induction classique a longtemps imposé son rectangle noir au milieu du plan. Elle coupe la cuisine et impose ses quatre ronds comme des cases à respecter.

Résultat : Tetris permanent avec les casseroles, gros faitout qui déborde du foyer, cuisson inégale. Ajoutez joints encrassés et grattoir vitrocéramique ; on comprend pourquoi les cuisinistes 2026 tournent la page.

Ce que les cuisinistes installent à la place : la plaque induction invisible

À la place, ils intègrent sous un plan en grès cérame ou Dekton de 12 à 20 mm un réseau de micro-inducteurs intelligents. Ces modules créent des zones flexibles sans repères fixes : une véritable plaque induction invisible. La détection automatique d’ustensiles module la puissance jusqu’à 3 700 W par foyer en PowerBoost, tandis que la fonction de suivi de casserole transfère réglages et minuteur là où l’on déplace la poêle, via une commande déportée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les légumes, émincer l’oignon et l’ail. Technique : Poser la sauteuse où l’on veut, chauffer l’huile. Cuisson : Ajouter légumes, sel, poivre ; cuire 15 min en mode mijotage moyen (50–80 °C). Finition : Baisser le feu, émietter le chèvre, couvrir 2 min ; garder au chaud sur zone tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 7 500–12 000 € 🔍 Le secret de l’expert Sous le grès cérame ou le Dekton, le champ magnétique chauffe seulement le fond ferromagnétique ; la surface reste à 35–50 °C, chaude pour maintenir, pas pour brûler. ✨ Le twist gourmand : Parfaite pour tempérer un chocolat ou chauffer les assiettes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : On ne pose jamais un plat brûlant ou une plancha en fonte directement sur la zone active ; on intercale un tapis magnétique type Invisamat ou un dessous de plat.

Comment vivre avec une plaque induction invisible au quotidien

Un plan de travail induction invisible permet de poser casseroles, wok ou cocotte ; la plaque de cuisson invisible libère l’îlot et se nettoie d’un coup d’éponge. Ce confort a un prix : un module type Novy Undercover ou Invisacook dépasse 4 000 €, et un projet complet tourne autour de 7 500–12 000 € selon le matériau. En échange, on gagne sécurité (détection de casserole, arrêt automatique, verrou enfant) et une cuisine épurée, à protéger avec des tapis silicone.