Premier soir de froid : ce plat crémeux avec un reste de comté et des champignons est à tester d'urgence

Un premier soir frais, quelques champignons et un bout de comté ont suffi à lancer ce orzotto aux champignons et comté devenu rituel. Quels gestes simples le rendent si réconfortant sans compliquer la vie en cuisine ?

Le premier soir où l’air fraîchit vraiment, la fenêtre entrouverte donne soudain envie d’un plat qui fume sur la table. On ouvre le frigo : un morceau de comté qui attend son heure, une barquette de champignons, un bocal d’orge perlé au fond du placard. Tout y est pour un bol crémé, parfumé, à manger cuillère en main.

De cette improvisation naît un orzotto aux champignons et comté qu’on adopte aussitôt. L’orge perlé se tient sans coller, le fromage file doucement, les champignons apportent leur goût de sous-bois. Résultat : une recette simple, qu’on refait tout l’automne. Reste à maîtriser deux ou trois gestes clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g d’orge perlé (4 personnes)

✅ 350 g de champignons de Paris bruns

✅ 120 g de comté affiné 12 à 18 mois + 30 g de beurre froid

✅ 1 l de bouillon, 10 cl de vin blanc, 1 échalote, herbes, sel, poivre

Le plat doudou né d’un reste de comté : pourquoi on n’a plus arrêté d’en refaire

Contrairement au riz à risotto qui demande une surveillance quasi militaire, l’orge perlé supporte très bien qu’on jette un œil au four ou qu’on réponde au téléphone. Il gonfle lentement dans le bouillon chaud, devient presque crémeux tout en gardant une belle mâche. Avec des champignons bien dorés et un bon morceau de comté, on obtient un plat réconfortant sans technique intimidante.

Pas à pas : orzotto aux champignons et comté (recette détaillée)

Pour ce orzotto aux champignons et comté, on s’organise simplement. On met le bouillon à chauffer, on prépare échalote et champignons. Pendant que l’orge mijote, les champignons dorent à part dans une grande poêle. À la fin, on réunit tout, fromage râpé et beurre froid compris.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chauffer le bouillon, émincer l’échalote, essuyer puis trancher les champignons, sans les rincer. Technique : Faire sauter les champignons à feu vif dans l’huile, en une couche, jusqu’à évaporation complète et belle coloration. Cuisson : Dans une sauteuse, attendrir l’échalote, nacrer l’orge, déglacer au vin, puis ajouter le bouillon louche après louche pendant 35 à 45 minutes. Finition : Incorporer les champignons, couper le feu, ajouter comté et beurre froid, mélanger vivement, couvrir une minute avant de servir avec herbes et, si voulu, noisettes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert L’orge perlé non rincé relâche son amidon et épaissit doucement la sauce. Des champignons saisis à part apportent un goût grillé. Hors du feu, comté et beurre froid émulsionnent le tout en texture veloutée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des noisettes torréfiées concassées ou un trait d’eau de trempage de cèpes pour renforcer le côté sous-bois. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer l’orge, entasser les champignons dans la poêle ou ajouter le fromage sur feu vif : texture pâteuse garantie.

Variantes autour des champignons et du comté

Sans vin, on remplace par du bouillon et une cuillère de vinaigre blanc. Quelques cèpes secs réhydratés renforcent le côté sous-bois. Les restes d’orzotto deviennent de petites croquettes poêlées le lendemain.