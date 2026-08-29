Orge, champignons, comté : ce plat crémeux à moins de 3 € sauve mes soirs froids, si vous évitez ce geste interdit

Quand la nuit tombe plus vite, cet orzotto aux champignons et comté s’invite au centre de la table en une seule casserole fumante. Reste à saisir ce qui le rend si crémeux sans prise de tête.

Une casserole d’orge, des champignons et un morceau de comté : mon orzotto crémeux des soirs qui refroidissent

Quand les premiers soirs frais reviennent, on a envie d’une casserole qui mijote doucement, où les grains d’orge gonflent dans un bouillon parfumé tandis que des champignons dorent à la poêle et qu’une odeur de comté chaud envahit la cuisine.

C’est là que cette casserole d’orge aux champignons et comté reprend sa place sur la table : un plat unique, crémeux, généreux, qui rassasie sans exploser le budget et ne demande ni gestes compliqués ni surveillance au millimètre. Quels sont les gestes qui changent tout ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g d’orge perlé

✅ 500 g de champignons de Paris bruns

✅ 1 l de bouillon de légumes ou de volaille

✅ 100 g de comté AOP affiné 12 à 18 mois

Les 3 secrets d’un orzotto d’orge vraiment crémeux

Premier secret : un orge perlé bien rond, qui supporte sans broncher quelques minutes de cuisson en plus. On lui associe un comté AOP affiné 12 à 18 mois pour la note de noisette, des champignons bien saisis à feu vif, et un bouillon très chaud parfumé avec une croûte de comté, voire quelques cèpes secs.

Pas à pas : l’orzotto d’orge aux champignons et comté

La cuisson se fait comme pour un risotto d’orge perlé : on fait d’abord revenir échalote et ail, on nacre l’orge, puis on ajoute le bouillon louche après louche. L’important est de remuer régulièrement, sans rester collé à la casserole, pour libérer l’amidon et garder une belle mâche. Ainsi, cet orzotto aux champignons et comté devient naturellement crémeux sans excès de fromage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire chauffer le bouillon, préparer les champignons, l’ail, l’échalote, râper le comté et ciseler le persil. Technique : Saisir les champignons à feu vif dans l’huile, puis suer échalote et ail au beurre et nacrer l’orge. Cuisson : Déglacer au vin blanc, puis ajouter le bouillon frémissant louche après louche, en remuant régulièrement pendant la cuisson. Finition : Couper le feu, incorporer beurre froid et comté, ajouter les champignons, couvrir quelques minutes puis servir parsemé de persil.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 2,50 € / personne 🔍 Le secret de l’expert L’orge perlé relâche son amidon lentement ; on obtient un crémeux profond. Hors du feu, la mantecatura lie amidon, beurre et comté en une sauce brillante. ✨ Le twist gourmand : Parfumer le bouillon avec la croûte de comté et l’eau de cèpes, puis finir avec des noisettes torréfiées concassées pour le croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer l’orge ou verser tout le bouillon d’un coup : on perd l’amidon, on bascule en simple pilaf, sans crémeux ni liant.

Variantes & idées pour recycler les restes

Ce plat se garde jusqu’au lendemain au frais ; on le réchauffe doucement avec un peu de bouillon pour lui rendre son onctuosité. Les restes de cette casserole d’orge aux champignons peuvent aussi être poêlés, façonnés en galettes ou servis avec un œuf mollet et quelques légumes rôtis.