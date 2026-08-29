Cette crème dessert maison au caramel beurre salé remplace les pots industriels du rayon frais grâce à ce geste simple

Dans une simple casserole, on prépare une crème dessert caramel beurre salé à la vanille, dense et brillante, pensée pour remplacer les pots industriels. Quels gestes clés garantissent ce résultat sans grumeaux ni caramel brûlé ?

Une casserole de sucre, un peu de beurre salé et de la vanille : le dessert maison qui fait oublier les pots industriels du rayon frais

Dans la cuisine, la casserole chuchote ; le sucre fond, dore, s’enrobe de beurre salé. Une odeur de crème dessert caramel beurre salé envahit la pièce, plus chaude que les pots du rayon frais.

On ajoute la vanille, le lait, puis un nuage de chantilly maison. Résultat : une crème dense, brillante. Reste à savoir comment la réussir à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le caramel au beurre salé : 100 g de sucre, 100 g de crème liquide entière bien chaude, 40 g de beurre demi-sel, 1 pincée de fleur de sel.

✅ Pour la crème dessert vanille–caramel : 500 ml de lait entier, 120 ml de crème liquide, 3 jaunes d’œufs, 50 g de sucre, 35 g de Maïzena, 1 gousse de vanille, 120 g de caramel au beurre salé.

✅ Pour la chantilly vanillée : 200 ml de crème liquide entière à 35 % MG, 50 g de crème fraîche épaisse, 20 à 25 g de sucre glace, ½ cuillère à café de vanille.

✅ Pour la finition : 30 à 40 g de caramel au beurre salé restant, noisettes torréfiées concassées ou sablés bretons émiettés.

Pourquoi cette crème dessert caramel beurre salé fait mieux que les pots du rayon frais

On est loin des listes à rallonge du supermarché : ici, des œufs, du lait entier, de la crème entière à 30–35 % de matière grasse, un vrai caramel à sec et une pointe de fleur de sel. Texture façon liégeois, plus généreuse, au parfum net de vanille et de beurre salé.

Étape 2 : la crème vanille épaisse, sans grumeaux ni goût d’œuf

Tout se joue dans la crème à la vanille : lait et crème frémissent, puis on les verse sur la liaison jaunes d’œufs et Maïzena, l’amidon de maïs. Cuire à feu moyen-doux jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère, puis mixer au mixeur plongeant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : faire caramel à sec à feu moyen jusqu’à ambré, le déglacer avec la crème chaude et le beurre demi-sel, réserver. Technique : porter crème avec vanille au frémissement, blanchir jaunes, sucre et Maïzena, verser liquide chaud en fouettant. Cuisson : reverser en casserole et épaissir à feu moyen-doux, mélangeant quelques minutes jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère. Finition : hors du feu incorporer 120 g de caramel et mixer, verser en verrines, refroidir puis réserver au frais avant de coiffer de chantilly et toppings.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min + 3-4 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Double liaison jaunes + Maïzena et cuisson douce assurent une crème stable, épaisse, sans grumeaux. ✨ Le twist gourmand : Un fond de sablé breton ou un voile de praliné sous la chantilly changent tout. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Évitez l’ébullition : la crème tranche et rappelle des œufs brouillés sucrés.

Dressage, conservation et variantes express

Repos 3 h au frais ; chantilly et noisettes torréfiées au service.