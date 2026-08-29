Apéro : ces petits pains olives-fromage si moelleux que je ne sers plus jamais de chips à mes invités
À chaque apéro entre amis, ces petits pains moelleux aux olives, fromage et ciboulette font oublier les bols de chips. En quelques heures seulement, une fournée maison ultra-généreuse change l’ambiance de la table.
Quand le four s’ouvre, une odeur de fromage fondu, d’olives tièdes et de ciboulette fraîche envahit la cuisine. Sous les doigts, ces petits pains moelleux ont une croûte fine, à peine dorée, qui cède sur une mie presque briochée. Au centre, le fromage frais se fait coulant, retenu par un puits généreux d’olives vertes et Kalamata.
Sur la table basse, cette fournée maison remplace d’un coup les bols de chips : chacun attrape un pain, le rompt encore fumant et revient aussitôt se servir. On les prépare sans stress l’après-midi, on les sert à l’apéritif ou au brunch. Reste à voir comment organiser la pâte, les temps de pousse et la garniture pour les réussir à chaque soirée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pour la pâte (8 pains) : 350 g farine de blé, 35 g sucre, 7 g sel, 7 g levure boulangère sèche instantanée
- ✅ À incorporer : 150 g lait tiède, 50 g beurre fondu refroidi, 50 g d’œuf battu
- ✅ Fromages dans la pâte : 100 g cheddar râpé, 100 g emmental râpé
- ✅ Garniture et finition : 200 g Philadelphia ciboulette, olives vertes et Kalamata, emmental râpé, œuf pour dorure, micropousses, un peu d’huile d’olive
Pourquoi ces petits pains remplacent tous les bols de chips
Ces petits pains apéro aux olives sont bien plus généreux que des crackers industriels. La pâte, riche en cheddar et emmental, donne des pains briochés salés au fromage qui restent tendres plusieurs heures. La garniture au fromage frais à la ciboulette et au duo d’olives offre une bouchée complète, chaude, qu’on partage sans assiettes ni couverts.
Pas-à-pas : la méthode inratable en 4 étapes
On part d’une pâte enrichie : farine, sucre, sel, levure, fromages râpés, puis lait tiède, œuf et beurre. Un pétrissage au crochet de 6 à 8 minutes suffit pour obtenir une pâte souple, un peu collante. La double pousse (2 heures puis 1 heure) construit la mie moelleuse ; ensuite, on creuse, on garnit et on surveille la coloration à 180 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger ingrédients secs et fromages, ajouter liquides, pétrir 6 à 8 minutes au crochet
- Technique : Bouler, laisser lever 2 h, dégazer, diviser en 8 pâtons et façonner en boules
- Cuisson : Seconde pousse 1 h, dorer à l’œuf, creuser le centre, garnir de fromage frais, olives, emmental
- Finition : Cuire à 180 °C 20 à 25 min, croûte blonde, cœur encore coulant
Conservation, réchauffage et service sur planche apéro
Ces petits pains garnis pour l’apéritif se gardent 24 à 48 h dans une boîte hermétique au réfrigérateur. On les réchauffe quelques minutes au four doux pour retrouver la mie moelleuse. Selon les invités, on joue sur les olives vertes ou Kalamata, on ajoute feta, tomates séchées, origan : une fournée maison olives-ciboulette qui change à chaque apéro.
En bref
- 🍞 Petits pains moelleux olives, fromage et ciboulette préparés l’après-midi pour un apéro ou brunch, avec environ 3 heures de temps total.
- 🍽️ Pâte enrichie, double pousse maîtrisée et garniture fromage frais–olives permettent d’obtenir des petits pains apéro aux olives à la mie presque briochée.
- 🤩 Astuces de chef, variantes méditerranéennes et conseils de conservation prolongent le moelleux de cette fournée maison olives-ciboulette et réinventent la planche apéro.
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