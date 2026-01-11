Ce soir, plus de pain chez vous ? Ces petits pains moelleux à la poêle avec 3 ingrédients du placard, sans pétrissage

Plus de pain sur la table, un soir de semaine ou un dimanche matin glacé, et aucune envie de ressortir. La boulangerie est fermée, mais l’envie de pain chaud reste bien là. Dans ces moments-là, une solution express change tout.

On parle ici de petits pains moelleux à la poêle, maison, qui n’exigent ni tour de main de boulanger ni matériel compliqué. La pâte se mélange en quelques instants, va directement dans la poêle et donne un pain chaud au cœur tendre. Tout repose sur quelques ingrédients du placard et une astuce bien simple.

Petits pains moelleux à la poêle : 3 ingrédients

La base, c’est une farine de blé T55 ou T65, ou un peu d’épeautre pour une touche plus rustique. On y mêle du yaourt à la grecque ou du fromage blanc épais, un sachet de levure chimique et une pincée de sel : ces 3 ingrédients suffisent pour un pain sans levure boulangère ni temps de fermentation.

Dans un grand saladier, farine, yaourt, levure et sel se mélangent simplement jusqu’à former une boule souple, légèrement collante, sans pétrissage prolongé. La pâte est ensuite déposée sur un plan de travail fariné puis divisée en quatre à six pâtons, selon la taille voulue. On façonne rapidement des boules, que l’on aplatit en disques d’environ un centimètre d’épaisseur pour garder un cœur bien tendre.

Cuisson à la poêle pour un pain tout chaud

Une poêle antiadhésive chauffée à feu moyen suffit, sans ajout de matière grasse. Les disques de pâte y sont déposés et cuisent quelques minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et légèrement gonflés. En moins de vingt minutes, du mélange des ingrédients à la dernière fournée, on obtient des petits pains au parfum de boulangerie, sans avoir allumé le four.

Pour garder ce moelleux, tout se joue dans la délicatesse des gestes. Il vaut mieux accepter une pâte un peu humide et fariner légèrement ses mains plutôt que d’ajouter trop de farine, au risque de pains secs. Une fois sortis de la poêle, les badigeonner encore chauds de beurre fondu puis les glisser dans un torchon propre permet de préserver une texture souple et aérienne jusqu’au service.

Conserver, réchauffer et garnir ces petits pains express

Même s’ils sont pensés pour être dégustés minute, ces petits pains à la poêle se gardent jusqu’au lendemain. Dès qu’ils ont tiédi, on les enveloppe dans un torchon propre avant de les placer dans une boîte hermétique ou un sac en papier. Le lendemain, un passage rapide au grille-pain suffit à réveiller la croûte et à réchauffer la mie sans les dessécher.

Leur saveur neutre ouvre la porte à toutes les envies, salées ou sucrées. On peut parfumer la pâte avec des herbes de Provence ou un peu d’ail en poudre, puis les servir avec un fromage frais, un plat en sauce ou des dips. Côté douceur, ces pains rappellent des scones épais et adorent la confiture, le miel ou un mélange sucre-cannelle saupoudré juste après le beurre.