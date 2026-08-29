Si vos salades d’été se transforment en soupe, c’est à cause de ce geste avec le concombre que vous faites sans le savoir

Aux dernières salades de l’été, un concombre qui rend de l’eau ruine en quelques minutes tomates, feta et herbes sur la table. Un geste précis, en amont, suffit pourtant à garder le plat croquant sans une mare de jus.

On croit préparer la plus belle assiette de la saison : tomates charnues, herbes qui embaument, fromage bien salé. Puis, à peine la table dressée, un jus clair envahit le fond du plat, la vinaigrette se dilue, tout ramollit. On a alors l’impression de manger une soupe tiède plutôt qu’une vraie salade d’été.

Le coupable est presque toujours le même : un concombre qui rend de l’eau, tranché à la va-vite. Ce légume ultra aqueux, mal préparé, relâche son jus au contact du sel et du citron. Pourtant, avec un geste très simple, on obtient des morceaux fermes, parfumés, qui respectent la sauce. Toute la différence entre une salade qui se tient et une assiette noyée… et tout se joue bien avant l’arrivée du saladier.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de concombres libanais ou noa, avec la peau

✅ 250 g de yaourt grec épais entier (ou labneh)

✅ 80 g de feta émiettée, 10 g d’aneth et 5 g de menthe fraîche

✅ Huile d’olive, citron, ail, sel, poivre, flocons de piment, câpres (facultatif)

Pourquoi votre concombre transforme la salade en soupe

Le concombre est composé de 95 à 96 % d’eau. Son cœur pâle et gélatineux, riche en graines, concentre encore plus de jus. Dès qu’on le coupe en fines rondelles et qu’on le mêle aux tomates, à la feta ou aux herbes, cette eau se fraie un chemin vers le fond du plat.

Au contact du sel, du vinaigre ou du citron, le phénomène s’accélère : par osmose, l’eau quitte la chair et file dans la vinaigrette. Résultat, la sauce est diluée, les légumes deviennent mous. On garde donc la peau, intéressante en fibres, mais on apprend surtout à contrôler cette eau avant qu’elle n’atteigne l’assiette.

Le geste de chef : comment faire dégorger un concombre (sans le ramollir)

On commence par couper les extrémités, puis, si le légume est gros, on le fend en deux et on retire le cœur plein de graines avec une cuillère. Les tronçons sont ensuite légèrement écrasés au rouleau ou au fond d’un verre : cette technique de concombre écrasé crée des fissures qui accrochent la sauce. On verse les morceaux dans une passoire, on sale légèrement ; en 15 à 20 minutes, ils vont dégorger, concentrer leur goût et garder un croquant net.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les concombres, couper les extrémités, épépiner si besoin, détailler en tronçons et les écraser légèrement. Technique : Mettre dans une passoire, saler, mélanger et laisser dégorger 15 à 20 minutes ; pendant ce temps, mélanger yaourt, ail râpé, zeste et jus de citron, huile d’olive, herbes et moitié de la feta. Cuisson : Aucune cuisson ici : rincer très brièvement les concombres si nécessaire, puis les sécher parfaitement dans un torchon ou sur du papier absorbant. Finition : Étaler le yaourt dans un grand plat, répartir le concombre assaisonné par-dessus, ajouter le reste de feta, des herbes fraîches, câpres frites et un tour de poivre, puis servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert Le sel crée une différence de concentration : l’eau quitte les cellules du concombre et s’écoule dans la passoire. En retirant une partie du cœur gélatineux, en gardant la peau et en pratiquant l’assaisonnement minute, on obtient un légume ferme, savoureux, qui ne dilue plus la vinaigrette. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des câpres frites et un peu de zeste de citron au moment de servir donne un contraste croustillant-acidulé très bistronomique. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper le concombre en rondelles très fines, le laisser avec ses graines, le jeter non égoutté dans une salade déjà assaisonnée à l’avance, ou oublier de bien le sécher après le dégorgeage.

Salades, tzatziki, bowls : quand assaisonner pour garder le croquant

Même bien préparé, le concombre continue à relâcher un peu d’eau s’il baigne longtemps dans la sauce. On garde donc les morceaux dégorgés au frais, séparés, et on assemble au dernier moment. La base de yaourt peut être prête quelques heures avant ; montée, cette salade se conserve deux jours au réfrigérateur, avec un croquant légèrement atténué.

Pour une alimentation sans sel, on mise sur l’épépinage, des tranches plus épaisses et un assaisonnement minute. La même technique de concombre préparé à part transforme aussi une salade de tomates anciennes-feta-olives, un duo pastèque-concombre-menthe ou une assiette de pommes de terre tièdes et hareng fumé, sans jamais finir en soupe.