Vous réservez toujours ce fromage des burgers : dans vos cakes d’hiver, il les rend incroyablement moelleux

Cheddar et poireaux quittent le burger et la soupe pour devenir la base d’un cake salé de saison. En jouant sur la cuisson et la pâte, ce cake poireaux cheddar moelleux promet un cœur fondant même le lendemain.

Une odeur de poireau qui dore doucement, une croûte de cake qui craque à peine sous le couteau, des coulées d’orange vif qui filent dans la mie encore tiède. On est loin du burger, et pourtant c’est bien le cheddar qui parfume la cuisine et réchauffe la pièce.

On s’obstine pourtant à réserver le cheddar aux burgers, et nos cakes salés sortent souvent secs, tassés, presque friables. En le faisant fondre directement dans la pâte, avec des poireaux longuement attendris à la poêle, on obtient un cake poireaux cheddar moelleux qui reste fondant même le lendemain. Voici comment transformer ce fromage en arme anti-froid.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 poireaux moyens, lavés et émincés en rondelles fines

✅ 130 g de cheddar affiné, râpé ou en petits dés

✅ 3 œufs, 10 cl de lait entier, 10 cl d’huile d’olive

✅ 180 g de farine, 1 sachet de levure, sel, poivre, beurre pour le moule

Pourquoi le cheddar fait un cake poireaux cheddar moelleux, bien loin du simple burger

Dans un burger, le cheddar file ; dans un cake salé, il structure. Sa matière grasse enrobe la farine et limite le gluten, ce qui garde la mie souple et empêche le cake de sécher.

Fondu dans la pâte, il retient l’humidité aux côtés des poireaux déjà fondants. Résultat : un cake généreux, nourrissant mais pas lourd, parfait avec une simple salade pour un dîner qui tient au corps.

La méthode inratable pour un cake salé poireau cheddar ultra moelleux

Tout se joue en quatre gestes. D’abord, des poireaux cuits doucement, sans coloration, jusqu’à ce qu’ils soient tendres et bien égouttés. Ensuite, un appareil à cake fluide, mélangé sans insister.

Enfin, une cuisson à 180 °C, pas davantage, laisse le cheddar fondre et gonfler la mie. Un court repos après le four fixe ce moelleux presque brioché.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver et émincer les poireaux, les cuire 8 minutes à feu moyen dans un peu d’huile, jusqu’à tendreté. Technique : Mélanger œufs, lait entier et huile, puis ajouter farine, levure, sel, poivre pour une pâte lisse. Cuisson : Incorporer poireaux tièdes et cheddar, verser dans un moule beurré et cuire 35 à 40 minutes à 180 °C. Finition : Laisser reposer 10 minutes avant de démouler, trancher tiède pour garder le moelleux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget estimé 6 € le cake 🔍 Le secret de l’expert Le cheddar apporte gras et protéines, gardiens du moelleux. Enrobant la farine, il limite le gluten, tandis que lait entier, huile d’olive et poireaux pré-cuits maintiennent l’humidité au cœur du cake. ✨ Le twist gourmand : Utiliser moitié cheddar râpé, moitié en petits dés, puis parsemer le dessus de fromage pour une fine croûte gratinée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Poireaux brûlants ou mal égouttés, four trop chaud : le cake se tasse, sèche et perd son moelleux.

Conservation, service et variations autour du cake poireaux cheddar moelleux

On garde ce cake deux jours sous cloche, ou trois jours au frais. Dix minutes à 120 °C suffisent pour le ressusciter.