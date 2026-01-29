Les dessous prennent le dessus

Repéré sur le Salon de la Lingerie, le loungewear ou underwear va faire un carton cet été ! Ces vêtements hydbrides, qui se portent aussi bien à la maison qu'en ville, font double emploi.

Depuis 4/5 ans, ils rencontrent un grand succès aux Etats-Unis.La marque Juicy Couture, portée par toutes les stars, a lancé la vague. Pour aller faire leur gym, Nicole Richie ou Keira Knightley ne jurent que par leur jogging fluide et leur sweat à capuche, détournés le soir avec des stilettos...

Une collection douce et sexy signée ZoeTee's