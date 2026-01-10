Ce plan de travail sans aucune plaque visible bluffe ceux qui cuisinent, mais il cache un gros inconvénient

Vous entrez dans une cuisine, un large îlot en pierre trône au centre, parfaitement lisse. Pas de gazinière, pas de cadre noir, pas le moindre bouton. Puis l’hôte pose une marmite, appuie sur une petite commande et l’eau se met à bouillir. En 2026, ce tour de magie s’invite dans de plus en plus de cuisines de particuliers.

Derrière cette disparition des plaques visibles se cache une nouvelle génération de plaque de cuisson invisible, intégrée sous le plan de travail en céramique ou en Dekton. La surface reste uniforme, avec parfois de petites croix gravées ou des repères lumineux qui ne s’allument que pendant la cuisson. Portée par le goût du minimalisme et des cuisines ouvertes, cette tendance intrigue autant qu’elle rassure ceux qui cuisinent souvent à la maison.

Induction invisible : comment ce plan de travail chauffe sans montrer la plaque

Techniquement, il s’agit d’une induction invisible : des bobines sont fixées sous un plan d’environ 20 mm d’épaisseur, en grès cérame, Dekton ou autre céramique ultra-compacte. Le champ magnétique chauffe directement le fond de la casserole, pas la surface. Vu de dessus, on n’aperçoit qu’un plan uniforme ; seules quelques LED ou croix discrètes signalent les zones actives, comme sur Novy Undercover ou Cooking Surface 3.0.

Les performances restent celles d’une plaque haut de gamme : trois ou quatre foyers pouvant chacun atteindre environ 3 700 W, avec PowerBoost, minuteurs, détection automatique de récipient et verrouillage enfant. La commande passe par un petit boîtier tactile filaire ou sans fil posé sur le plan, ce qui évite de percer la céramique et respecte les exigences de sécurité du marquage CE.

Une cuisine sans plaque apparente, plus pratique pour cuisiner tous les jours

Dans une maison où chaque centimètre compte, le changement majeur concerne la surface utile. Comme la chaleur se concentre dans les casseroles et non sur le plan, l’intégralité de l’îlot sert à éplucher des légumes, abaisser une pâte ou dresser des assiettes, puis à poser les plats une fois la zone refroidie. Le même espace devient ensuite bureau de télétravail, table de devoirs ou buffet d’apéritif.

Cette polyvalence séduit surtout les familles pour trois raisons.

Gain de place : plus de grand rectangle noir qui coupe le plan en deux.

: plus de grand rectangle noir qui coupe le plan en deux. Sécurité : la céramique reste moins chaude qu’une vitrocéramique et la chauffe s’arrête sans casserole.

: la céramique reste moins chaude qu’une vitrocéramique et la chauffe s’arrête sans casserole. Entretien : surface lisse, sans joints ni boutons, nettoyée en quelques secondes.

Prix, installation : à quelles cuisines s’adresse cette plaque invisible en 2026

En France, cette technologie vise surtout les rénovations complètes et les constructions neuves. Une plaque invisible comme Novy Undercover tourne autour de 4 000 € TTC, et le projet final plan en Dekton plus pose professionnelle atteint souvent 7 500 à 12 000 €, selon la configuration.