Pommes de terre nouvelles : cette mauvaise habitude les ruine, voici combien de jours vous pouvez vraiment les garder

Fragiles et très attendues au printemps, les pommes de terre nouvelles ne supportent ni le frigo ni les semaines au placard. Quels gestes simples prolongent vraiment leur fraîcheur ?

Au retour du marché, beaucoup rangent leurs pommes de terre nouvelles comme les autres, au fond d’un placard, en se disant qu’elles tiendront bien quelques semaines. Sauf que ces primeurs, à la peau ultra fine et à la chair fondante, ne jouent pas du tout dans la même catégorie côté conservation.

Elles sont récoltées jeunes, entre mai et juillet selon les régions, avant que la peau ne s’épaississe et ne protège le tubercule. Résultat, elles s’abîment vite, réagissent fortement à la chaleur comme au froid, et demandent des gestes précis. Combien de temps peut on les garder sans les perdre ni en saveur ni en sécurité alimentaire ?

Pommes de terre nouvelles : un produit fragile à la durée de vie courte

Une pomme de terre nouvelle est récoltée avant maturité, avec une peau très fine et beaucoup d’eau. Cette peau marque au moindre choc, l’humidité accélère le ramollissement et son taux d’amidon plus bas limite la tenue. Les variétés de conservation, à peau épaisse et parfois traitées contre la germination, se gardent 3 à 6 mois ; les primeurs seulement quelques jours.

Conserver des pommes de terre nouvelles : combien de temps et à quelle température ?

La règle donnée par les spécialistes est simple : comptez 5 à 7 jours de durée de conservation des pommes de terre nouvelles après l’achat ou la récolte. Dans des conditions optimales, on peut parfois aller jusqu’à 10 jours, mais pas davantage. Plus les tubercules étaient frais au marché et moins ils ont subi de chocs, plus ce délai sera réaliste.

Pour y parvenir, la température de conservation compte beaucoup. Les guides de l’INRAE fixent entre 6 et 10°C la zone idéale pour les pommes de terre de conservation. Les primeurs supportent mieux 10 à 15°C : en dessous de 8°C, l’amidon se transforme en sucres, ce « sucrage à froid » qui brunit la chair. Le réfrigérateur, autour de 4°C et très humide, cumule ce risque et accélère le pourrissement.

Gestes au quotidien, signes d’alerte et solutions anti-gaspi

Le bon réflexe est de stocker les pommes de terre nouvelles dans un endroit sombre, entre 10 et 15°C, où l’air circule et où l’humidité reste modérée. Cave, cellier, garde manger ou garage tempéré conviennent bien. On les place dans un sac en papier kraft ou une cagette en bois, jamais dans un sac plastique fermé. Quelques gestes complètent ce trio gagnant :

Ne pas les laver, les brosser seulement à sec.

Éviter les chocs et ne pas les écraser sous les courses.

Contrôler le stock tous les deux jours, isoler les douteuses et glisser une feuille de laurier ou un brin de romarin séché.

Malgré ces précautions, il faut savoir jeter quand nécessaire : taches molles ou noirâtres, odeur de « fromage fort » ou d’ammoniac, moisissures visibles, ramollissement généralisé rendent la pomme de terre impropre à la consommation. En revanche, des germes de moins de 1 cm ou une peau un peu fripée restent acceptables si la chair est ferme et blanche. Quand le stock fatigue, mieux vaut cuire le tout : une fois cuites, les pommes de terre nouvelles se gardent 3 à 4 jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique, et 3 mois au congélateur.