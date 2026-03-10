Semoule toujours collante ? Abandonnez la casserole : ce simple ratio et cette cuisson express la transforment

Semoule en bloc, casserole qui accroche, soirs pressés qui tournent mal : le scénario est bien connu. Cette méthode de semoule au micro-ondes promet un ratio magique et une texture légère sans surveillance.

Un plat de semoule, c’est censé être le joker des soirs pressés… sauf que bien souvent, on se retrouve avec un bloc compact, qui accroche au fond de la casserole ou reste désespérément sec. On ajoute un peu d’eau, on remue, on recuit, et le résultat finit par ressembler plus à une bouillie qu’à un beau couscous.

Il existe pourtant une façon beaucoup plus régulière de préparer la semoule, sans surveiller la plaque ni gratter le fond : la cuisson au micro-ondes. Elle repose sur un jeu très simple de volumes et sur quelques gestes précis. Un ratio unique et une séquence courte suffisent pour transformer la texture, presque à tous les coups.

Pourquoi la semoule à la casserole finit souvent en paquet

À la casserole, tout se joue au feeling : un peu trop d’eau, un feu trop fort, un couvercle oublié, et la texture déraille. Les grains se collent, forment des amas, ou au contraire boivent mal le liquide et restent fermes. Le moindre écart de dosage ou de temps se voit aussitôt.

Avec le micro-ondes, le processus devient plus stable. On ne remue pas sans arrêt, le fond n’accroche pas, la chaleur se répartit mieux. Un simple saladier, du film alimentaire et un four à micro-ondes suffisent pour servir une semoule chaude à cœur, aux grains bien séparés, sans sortir le couscoussier.

Le ratio magique pour une semoule au micro-ondes vraiment inratable

Le cœur de la méthode, c’est le ratio 1:1 au volume. Autrement dit, même volume d’eau que de semoule de blé moyenne : 200 g de semoule correspondent à 200 ml d’eau. Ce duo donne une hydratation régulière, sans surprise, et évite de transformer l’assiette en bloc collant ou en nuage sec.

Avant de verser l’eau, on mélange la semoule avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et 1/2 cuillère à café de sel pour 200 g : l’huile enrobe les grains, le sel se répartit mieux. Pour les quantités, on garde ce réflexe simple : pour 1 personne environ 100 g et 100 ml, pour 4 personnes 400 g et 400 ml.

La méthode express : 3 minutes, égrener, 2 minutes… et quelques gestes clés

Dans un saladier compatible micro-ondes, on verse la semoule, l’huile et le sel, on mélange quelques secondes à la main, puis on ajoute exactement le même volume d’eau. On couvre de film alimentaire bien tendu, percé de trois petits trous, et on fait chauffer 3 minutes autour de 800 W. À ce stade, l’eau doit être bue et les grains déjà gonflés.

On retire le film et on égrène aussitôt à la fourchette, juste pour aérer les grains. Le saladier repart ensuite 2 minutes au micro-ondes : la semoule devient légère et bien séparée. Trop sèche ? Ajouter 20 ml d’eau, chauffer 30 secondes et égrener. Trop humide ? 1 minute sans couvrir suffit. Ensuite, beurre ou huile, herbes, citron, épices, légumes et pois chiches transforment la base en plat complet, facile à réchauffer avec un léger filet d’eau.