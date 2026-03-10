Tickets-restaurant le dimanche : cette mention sur votre carte décide qui paiera vraiment l’addition

Ce dimanche, vos tickets-restaurant peuvent se transformer en piège au moment de régler l’addition. Quelle mention doit figurer sur votre carte et que promet la réforme de 2027 ?

Dimanche midi, terrasse ensoleillée, repas de famille terminé. Vous sortez votre carte de tickets-restaurant, sûr de votre coup… Le terminal bipe, paiement refusé. Devant le serveur et vos proches, vous découvrez que votre solde pourtant généreux est inutilisable ce jour-là. Pas de panne, juste la loi.

Car l’usage des titres-restaurant obéit à un cadre précis : par défaut, ils ne fonctionnent ni les dimanches ni les jours fériés. Pour les utiliser le dernier jour de la semaine, il faut une mention spéciale liée à votre contrat. Sans elle, l’addition part directement sur votre carte bancaire.

Tickets-restaurant le dimanche : ce que dit vraiment la règle actuelle

Les titres-restaurant ne sont pas une cagnotte, mais un avantage social qui finance le repas des salariés les jours où ils travaillent. Selon le Code du travail, ce sont des « titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas consommé au restaurant ». Environ 5,5 millions de salariés en bénéficient dans 243 000 commerces agréés.

Parce que cet avantage est exonéré de nombreuses charges, l’Urssaf veille à ce qu’il ne devienne pas un complément de salaire déguisé. Quand vous ne travaillez pas, l’employeur n’a donc pas à subventionner votre repas. Les cartes et chèques sont programmés pour être bloqués les dimanches et jours fériés : d’où ce bip sec au moment de payer.

La mention à vérifier sur vos tickets-restaurant avant un repas dominical

Une seule catégorie de salariés peut aujourd’hui utiliser ses tickets-restaurant le dimanche : ceux dont le contrat prévoit un travail ce jour-là, par exemple à l’hôpital, en magasin ou dans la sécurité. Pour eux, l’employeur demande une dérogation. Sur les titres papier, une mention claire l’indique ; sur les cartes, l’autorisation est activée dans le système. Sans ce réglage, la transaction échoue et vous payez de votre poche.

Avant de réserver un brunch, vérifiez quelques points simples :

contrat ou avenant : travail dominical prévu ou non ;

appli de la carte : jours autorisés affichés ;

service RH : demander l’activation ou prévoir un autre moyen de paiement.

Pourquoi votre restaurateur a intérêt à refuser le dimanche

Quand un restaurateur refuse vos titres le dimanche, il protège surtout son entreprise. La Commission nationale des titres-restaurant contrôle l’usage de ces moyens de paiement, et l’Urssaf veille au respect du cadre social. Un titre encaissé hors des clous peut ne pas être remboursé et l’établissement risque de perdre son agrément titres-restaurant, très précieux pour attirer la clientèle salariée.

Le commerçant a donc tout à fait le droit d’exiger une autre carte le dimanche. Une réforme doit être présentée au Parlement pour autoriser tous les utilisateurs de titres à payer ce jour-là à partir de 2027. « Aujourd’hui, six Français sur dix emmènent leur repas sur leur lieu de travail. Il faut leur permettre de faire leurs courses, dans des commerces, pour préparer ce repas. Y compris le dimanche », a détaillé Véronique Louwagie sur RMC, en rappelant que les jours fériés resteraient exclus.