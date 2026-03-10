Banana bread chocolat sans beurre : cette cuillère acide le rend moelleux au point de vous faire oublier le beurre

Un banana bread double chocolat sans beurre, à la mie noire et fondante, s'impose comme le nouveau gâteau de fin d’hiver. Derrière ce moelleux façon brownie, un geste acide de dernière minute change tout.

Les goûters de fin d’hiver ont souvent un goût décevant : on rêve de chocolat, on obtient un cake un peu sec. Le banana bread gardait l’image d’un gâteau trop sage, jusqu’à ce qu’une version tout chocolat, sans un gramme de beurre, vienne bouleverser la recette.

Dans cette recette de banana bread double chocolat sans beurre, la mie ressort noire, moelleuse, ponctuée de pépites encore coulantes, quelque part entre le cake et le brownie. Les testeurs les plus sceptiques finissent par admettre : « Finalement, le banana bread, c’est irrésistible », écrit Journal des Seniors. Et tout repose sur quelques gestes précis, dont un ajout acide discret, réalisé à la toute fin.

Un banana bread double chocolat sans beurre, plus gourmand que la version classique

Premier changement : le beurre disparaît, remplacé par environ 70 ml d’huile neutre, tournesol ou pépins de raisin. Les 3 bananes très mûres, à la peau bien tachetée, apportent l’humidité et une douceur presque caramélisée qui évite l’effet de cake sec. Avec 40 g de cacao en poudre et 100 g de pépites, le chocolat prend nettement le dessus, sans alourdir la bouchée.

Tout se prépare dans un seul saladier : on écrase les bananes, on ajoute 2 œufs, l’huile et 80 g de sucre jusqu’à obtenir un mélange lisse et brillant. Viennent ensuite 200 g de farine, le cacao, un sachet de levure chimique d’environ 10 à 11 g et une pincée de sel. La règle d’or reste de mélanger juste assez, pour garder une mie souple plutôt qu’un cake compact.

Recette et secret de texture : la cuillère d’acide qui change le banana bread

Pour ceux qui veulent tenter l’expérience, les repères sont simples : four préchauffé à 180 °C, moule chemisé, et proportions adaptées à un moule à cake classique.

3 bananes très mûres écrasées

2 œufs

70 ml d’huile neutre

80 g de sucre

200 g de farine

40 g de cacao en poudre non sucré

1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel et 100 g de pépites de chocolat

1 c. à soupe de vinaigre de cidre ou de jus de citron

Une fois la purée de banane mélangée aux œufs, à l’huile et au sucre, les ingrédients secs se joignent à la pâte en quelques coups de spatule, pas plus. Quand tout est homogène, la cuillère de vinaigre ou de citron arrive en dernier : elle réveille la levure et allège aussitôt la préparation. On ajoute alors les pépites, on verse dans le moule et l’on enfourne pour environ 35 minutes, jusqu’à ce qu’un couteau ressorte avec quelques miettes humides.

Variantes, service et conservation pour un banana bread longtemps moelleux

Autour de cette base, chacun peut s’amuser : quelques morceaux de chocolat blanc pour un triple chocolat, une cuillère à café de café pour l’effet dessert de bistrot, ou une poignée de noix concassées pour un contraste moelleux croquant. Tiède, le cœur reste presque fondant, froid il se rapproche d’un brownie dense. Servi avec un yaourt nature, une glace vanille ou une cuillère de beurre de cacahuète, il se congèle facilement en tranches, réchauffées au besoin pour retrouver le parfum du four.