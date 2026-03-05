Fondant, parfumé, caramélisé : ce tian d’hiver devient un plat unique grâce à cet ingrédient fumé inattendu

Entre fin d’hiver et envie de confort, mon tian de légumes racines a changé de statut avec la saucisse de Morteau. En quelques gestes au miel et au thym, il devient un plat unique fondant et caramélisé.

Quand les derniers froids de mars s’éternisent, un simple gratin ne suffit plus vraiment à réchauffer la table. Le plat qui fait parler en ce moment, c’est un tian d’hiver de légumes racines, fondant, parfumé, avec une surface joliment caramélisée au four. Un détail le fait passer au rang de plat unique.

À la base, il s’agit d’un tian très classique, inspiré des versions d’été, mais transposé avec courge butternut, pommes de terre et panais. Puis est arrivée une idée toute simple : glisser une charcuterie fumée entre les rondelles et l’enrober de miel. La différence en bouche est spectaculaire.

Un tian d’hiver aux légumes racines et à la saucisse de Morteau

Pour profiter des récoltes de fin d’hiver, ce tian d’hiver à la saucisse de Morteau mise sur la partie haute d’une courge butternut, des pommes de terre à chair ferme et des panais. Tous sont coupés en fines rondelles d’environ 3 mm afin de cuire à la même vitesse et d’obtenir un cœur ultra fondant.

La saucisse de Morteau, spécialité fumée de Franche-Comté, devient ici l’ingrédient secret. Découpée elle aussi en tranches de 3 mm, elle s’intercale entre chaque légume dans un montage en accordéon, bien serré. En cuisant, son gras et son parfum fumé se diffusent partout et transforment ce gratin en véritable plat unique.

Les bons gestes pour un fondant parfait et une caramélisation dorée

Pour 4 personnes, la base reste très simple, avec quelques produits de saison et de placard :

1 courge butternut moyenne (partie haute)

3 pommes de terre à chair ferme

2 panais

1 saucisse de Morteau

3 c. à s. d’huile d’olive

2 c. à s. de miel

Thym frais, sel, poivre, éventuel fond de bouillon de légumes

Les légumes pelés sont rangés debout dans un plat légèrement huilé, en alternant pomme de terre, butternut, saucisse et panais. Le plat part au four à 180 °C, couvert, pendant 30 minutes : la vapeur qui se crée attendrit les tranches. Après ce temps, on badigeonne le dessus du mélange huile d’olive, miel et thym, puis on laisse encore 15 minutes à découvert pour une caramélisation dorée.

Astuce cuisson, variantes et idées pour servir ce tian d’hiver

Pour un résultat homogène, mieux vaut choisir des légumes de diamètre proche et recouper en demi-lunes les plus grandes rondelles de butternut. Une première cuisson à couvert limite le dessèchement, surtout si l’on verse un peu de bouillon de légumes au fond. Les soirs pressés, les légumes peuvent aussi être précuits 15 minutes à la vapeur, ce qui réduit le passage au four à une quarantaine de minutes.

Comme la saucisse de Morteau apporte déjà protéines et générosité, ce tian se sert très bien seul, avec seulement une salade verte croquante, roquette ou mâche, relevée d’une vinaigrette à l’huile de noix. Les amateurs peuvent varier en remplaçant le panais par patate douce ou céleri-rave, ou la Morteau par quelques rondelles de chorizo doux ou un peu de fromage de chèvre frais.