Lidl : ce mélange de fruits secs que vous pensiez sain rappelé pour un allergène redouté des asthmatiques

Un simple sachet de Mélange Raisins et Baies Alesto, glissé dans le sac pour grignoter sain, vient d’être rappelé par Lidl France. En cause, des sulfites cachés qui exposent surtout les personnes asthmatiques, invitées à vérifier leurs placards sans tarder.

Un petit sachet de fruits secs glissé dans le sac, quelques poignées sur le yaourt au petit déjeuner, et l’impression de faire du bien à sa santé. Ce geste du quotidien se trouve pourtant au cœur d’une alerte sanitaire qui vise un produit vendu dans une grande enseigne de hard-discount.

Un rappel fruits secs Lidl concerne en effet un mélange perçu comme sain mais qui cache un allergène sensible pour certaines personnes fragiles, en premier lieu les asthmatiques. Le produit en cause a été retiré à l’échelle nationale, et les autorités demandent aux consommateurs de vérifier leurs placards.

Rappel fruits secs Lidl : le Mélange Raisins et Baies Alesto en cause

La plateforme gouvernementale RappelConso signale un rappel visant le Mélange Raisins et Baies Alesto 100 g, un sachet plastique transparent de fruits secs distribué par Lidl France. Ce produit a été commercialisé dans tous les magasins de l’enseigne du 07/11/2025 au 25/02/2026, sous le code GTIN 20462604 et le lot L18448982.

La date de durabilité minimale indiquée sur les paquets concernés est fixée au 29/04/2026, et la procédure officielle de rappel court jusqu’au 18/03/2026. Les sachets ont pu être achetés partout en France, parfois rangés depuis des semaines au fond d’un tiroir, ce qui incite à un contrôle attentif des références.

Sulfites cachés : un danger accru pour les personnes asthmatiques

Les analyses ont mis en évidence un dépassement de la teneur réglementaire en sulfites, un additif utilisé comme conservateur, alors que cet allergène n’apparaît pas sur l’étiquette. Dans l’Union européenne, les sulfites font partie des allergènes qui doivent être clairement signalés dès un certain seuil, afin d’orienter les personnes sensibles au moment de l’achat.

Les sulfites peuvent déclencher des réactions chez les personnes allergiques ou très sensibles, et entre 3 et 10 % des personnes asthmatiques y seraient réactives. Les symptômes décrits vont des rougeurs, démangeaisons et troubles digestifs à des difficultés respiratoires, voire une crise d’asthme avec gonflement du visage ou de la gorge et malaise. En cas de gêne pour respirer après ingestion, il est demandé de contacter en urgence un médecin, un centre antipoison, le 15 ou le 112. Pour les personnes non sensibles, aucune toxicité spécifique n’a été signalée, mais le produit reste à ne plus consommer.

Que faire si vous avez acheté ce Mélange Raisins et Baies chez Lidl ?

Les autorités recommandent d’arrêter immédiatement toute consommation de ce Mélange Raisins et Baies Alesto, même si le sachet est entamé ou déjà intégré à une préparation maison. Les personnes asthmatiques ou connues sensibles aux sulfites doivent être particulièrement vigilantes, y compris pour les gâteaux, mueslis ou granolas préparés avec ce mélange.

Vérifier sur le paquet la mention Alesto Mélange Raisins et Baies 100 g, le GTIN 20462604, le lot L18448982 et la DDM 29/04/2026.

Rapporter le sachet dans n’importe quel magasin Lidl de France, avec ou sans ticket de caisse, pour obtenir un remboursement intégral jusqu’au 18/03/2026.

Si le retour en magasin est impossible, isoler puis détruire le produit pour éviter toute consommation accidentelle à la maison.

En cas de question, contacter le service consommateurs Lidl au 0080054355435, et surveiller les prochains rappels sur la plateforme RappelConso.