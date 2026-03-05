Ce geste à 0 € avant de manger que presque personne ne fait, les diététiciens jurent qu'il coupe la faim

À chaque repas, la faim vous pousse à remplir l’assiette plus que nécessaire, puis les regrets arrivent. Un geste gratuit, à faire dix minutes avant de manger, peut complètement changer ce scénario.

Vous arrivez à table le ventre creux, décidé à vous faire plaisir, et tout disparaît en quelques minutes : entrée, plat, pain, parfois dessert alors que vous n’aviez pas vraiment prévu. Les portions s’agrandissent, la sensation de satiété arrive trop tard et le repas se termine avec la ceinture un peu trop serrée. Pourtant, un reflexe très simple pourrait calmer cette voracité.

Ce geste ne demande ni argent ni matériel, seulement quelques gorgées prises au bon moment. En fin d’hiver, quand l’envie de légèreté revient sans que l’on veuille tomber dans un régime strict, boire un grand verre d’eau avant le repas fait figure de coupe-faim naturel oublié. Ce rituel à zéro euro existe depuis toujours, pourtant il a presque disparu de nos habitudes.

Pourquoi boire un verre d’eau avant le repas change votre faim

La faim n’est pas qu’une affaire d’estomac qui gargouille. Elle mêle besoins du corps, émotions et pensées, ce que rappelle le diététicien nutritionniste Nicolas da Silva, auteur de Manger : la faim des injonctions ! : « La faim émotionnelle et mentale est tout aussi vraie que la faim physique », explique-t-il sur France Inter. Vouloir tout contrôler par la restriction finit souvent en craquage, pas en apaisement.

L’idée n’est donc pas de se priver, mais de donner au corps un petit coup de pouce pour qu’il dise stop au bon moment. En buvant un verre d’eau avant de passer à table, vous offrez à votre estomac un premier signal de remplissage, sans la moindre calorie. Cette boisson vitale devient alors un allié plus fiable que les gélules coupe-faim coûteuses ou les recettes compliquées.

Comment ce verre d’eau agit sur l’estomac et le cerveau

L’estomac fonctionne comme un réservoir souple. Quand on boit 250 à 300 ml d’eau avant le repas, ce volume occupe déjà une partie de la place disponible. Le liquide étire les parois, ce qui laisse moins d’espace pour les aliments solides et fait arriver la sensation de satiété avec des portions plus modestes. Le tout sans frustration, puisque l’on mange toujours, mais un peu moins.

Cette distension active des capteurs mécaniques situés dans la paroi de l’estomac. Ils envoient un message par le nerf vague vers l’hypothalamus, zone du cerveau qui gère aussi bien la faim que la soif. Pendant ce temps, la ghréline décroît et les signaux de récompense se calment. Autrement dit, le cerveau reçoit plus vite l’information qu’il y a déjà quelque chose dans le ventre.

Faim ou soif : transformer ce réflexe en allié du quotidien

Dans l’hypothalamus, les zones de la soif et celles de la faim sont très proches, ce qui brouille les messages : une déshydratation peut être prise pour une envie de manger. Le test : un verre d’eau, dix minutes d’attente. Si la sensation disparaît, c’était surtout la soif. Si elle persiste, mieux vaut un vrai repas avec des féculents. « Les féculents ne doivent pas être diabolisés. Ils permettent de structurer les repas, de combler la faim physiologique et de limiter les envies de grignotage impulsives », explique la diététicienne nutritionniste Coralie Costi. Boire 10 à 20 minutes avant de manger aide alors à manger moins tout en restant rassasié.