Listeria : cette charcuterie très courante, vendue partout, fait l'objet d'un rappel massif, vérifiez votre frigo

Un atelier de charcuterie de Bourg-de-Péage voit une quinzaine de produits Drôme Salaisons et Jules Courtial rappelés pour risque de Listeria. Entre rayons de supermarchés et frigos familiaux, comment savoir si vous êtes concerné par cette alerte nationale ?

Une charcuterie installée en Drôme vient d’être frappée par un rappel massif de produits pour suspicion de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes. Des références très courantes, parfois présentes sur les plateaux apéros ou dans les sandwichs, sont concernées et ont été vendues dans de nombreuses grandes surfaces.

Selon le site public RappelConso, plusieurs spécialités fabriquées à Bourg-de-Péage ont été retirées des rayons après leur commercialisation dans toute la France entre le 17 janvier et le 28 février 2026. Derrière ces alertes, les marques Drôme Salaisons et Jules Courtial, regroupées au sein de l’entreprise Drôme Ardèche Tradition. Reste à savoir si votre frigo est concerné.

Rappel massif en Drôme : charcuteries cuites et pâtés en croûte visés

Les fiches RappelConso détaillent d’abord cinq références de charcuterie cuite Drôme Salaisons : roulé farci, tête roulée pistachée, jambonnette, cotis cuits à l’ancienne et pâté de campagne à l’ancienne. Tous les lots dont la date limite de consommation se situe entre le 17 février et le 31 mars 2026 sont visés, avec une commercialisation du 17 janvier au 28 février 2026, au rayon frais réfrigéré, sous la marque de salubrité FR 26.057.001.

Une autre série de rappels concerne des pâtés en croûte vendus « à la tranche » sous différentes dénominations (PC Rhône Alpin, PC Richelieu, PC Drome Nature, PC Dromois, etc.). Là encore, tous les lots avec DLC du 17 février au 31 mars 2026 sont concernés. Ces produits ont été distribués sur l’ensemble du territoire, notamment chez Auchan, Système U, Intermarché, Carrefour et Carrefour Market, Leclerc, Netto, Metro et plusieurs grossistes régionaux.

Une quinzaine de produits Drôme Salaisons et Jules Courtial à surveiller

France Bleu évoque « quinze produits » issus des marques Drôme Salaisons et Jules Courtial, toutes fabriquées à Bourg-de-Péage. Sont notamment cités des pâtés en croûte « cocktail », des pâtés en croûte tranchés, des caillettes, mais aussi de la charcuterie cuite comme le jambon, le rôti de porc, le jambonneau ou le roulé farci. En pratique, toute charcuterie de ce groupe achetée entre le 17 janvier et le 28 février 2026 et portant une DLC comprise entre le 17 février et le 31 mars 2026 doit être vérifiée.

Les autorités locales ont réagi fermement. « Par précaution, la société Drôme Ardèche Tradition, en lien avec les autorités sanitaires, procède au retrait et au rappel de tous les lots de charcuterie concernés, produits après le 17 janvier 2026 », précise la préfecture de la Drôme dans un communiqué cité par France Bleu. « Parallèlement, la Préfète de la Drôme a pris un arrêté préfectoral suspendant l’activité de l’entreprise dans l’attente d’éléments permettant de s’assurer de la maîtrise sanitaire de la production ».

Risque de listériose : symptômes, conduite à tenir et numéro utile

La bactérie Listeria peut provoquer une listériose, infection parfois grave. Selon le site gouvernemental cité par France Bleu, « Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir ». Les personnes ayant consommé ces produits et présentant fièvre, maux de tête ou courbatures sont invitées à consulter rapidement leur médecin traitant. Le délai d’incubation peut atteindre huit semaines après ingestion.

Les consignes sont claires : ne plus consommer les produits listés, les détruire ou les rapporter en magasin pour remboursement. La procédure de rappel court jusqu’au 15 avril 2026. Pour toute question, un numéro d’information a été mis en place par Drôme Ardèche Tradition : 04 75 72 14 80. Les détails complets, références et codes-barres peuvent être consultés sur le site RappelConso en recherchant le nom des marques concernées.