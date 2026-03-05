Alinéa liquide tout : ces meubles et déco à saisir d'urgence avant une possible fermeture des magasins

Braderie géante, rayons dévalisés et remises d’au moins 30 % : Alinéa passe en mode liquidation totale dans ses 35 magasins français. On a sillonné les allées pour repérer les bons plans et les pièges à éviter.

Dans les allées de Alinéa, les étiquettes de remises envahissent les meubles, les chariots débordent de coussins et de vaisselle, et les canapés d’exposition trouvent preneur en quelques minutes. L’enseigne de décoration méditerranéenne vit une séquence rare : une vraie opération « tout doit partir » où chaque rayon est concerné.

Depuis fin février, un vaste déstockage a démarré dans les 35 magasins Alinéa en France, mais aussi sur la boutique en ligne. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte judiciaire tendu et fait basculer les magasins en gigantesques ventes à prix cassés, avec des écarts parfois spectaculaires.

Pourquoi Alinéa liquide tout son stock en ce moment

L’histoire récente de l’enseigne est chaotique. Après un premier redressement en 2020, Alinéa a de nouveau été placée en redressement judiciaire en novembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille, avec 47 millions d’euros de pertes pour 162 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Le plan de sauvegarde imaginait une reprise par le roumain SDC Holding.

Le 12 février, cette offre de rachat a été retirée, exposant la marque à une possible liquidation judiciaire et laissant 1.200 salariés dans l’attente d’une décision du tribunal. En attendant, tous les magasins ont basculé en mode braderie : remises d’au moins 30 % sur place, et « Alinéa attend les instructions pour augmenter le taux plus tard », a indiqué l’enseigne à RMC.

Liquidation Alinéa : remises, rayons concernés et nos repérages

Dans les points de vente visités, les réductions atteignent parfois plus de 40 % selon les rayons. Canapés, arts de la table, linge de maison, luminaires, tapis ou petits meubles : toute l’offre esprit sud est concernée, du gros mobilier aux accessoires déco. Les bonnes affaires se jouent surtout sur les pièces chères et les produits d’exposition, souvent encore plus démarqués.

Côté prix, plusieurs références phares affichent des baisses d’environ 30 % :

Canapé FANETTE : 1.199 € ➜ 839,30 €

Table DENTI : 899 € ➜ 629,30 €

Meuble VANITY : 1.099 € ➜ 769,30 €

Lampe ZENA : 199 € ➜ 139,30 €

Les montants peuvent varier selon le magasin et le stock disponible.

Nos conseils en magasin pour profiter de la liquidation Alinéa

Les conditions de vente sont strictes : les produits ne sont ni repris ni échangés, les remises liées au déstockage ne se cumulent pas avec les autres offres ou avantages fidélité, et un arrêt de l’enseigne rendrait le service après-vente compliqué, voire inexistant. Mieux vaut donc inspecter chaque article avec soin avant de payer.

Pour un canapé ou un meuble TV, il faut vérifier la structure, l’assise, les pieds, les charnières, chercher taches, accrocs ou rayures, et tester les mécanismes. Sur les tables et rangements, contrôler la stabilité et les angles. Pour les luminaires, regarder câbles et interrupteurs. Dans tous les cas, prendre les mesures de la pièce, de la porte et de l’escalier, prévoir le transport et conserver soigneusement facture et photos de l’état initial.