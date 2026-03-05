Moins de 15 € chez Lidl : cet accessoire auto permet de vérifier vos pneus chez vous, les conducteurs vont s’arracher

À l’heure des premiers week-ends au soleil, la pression des pneus redevient un enjeu de sécurité et d’économies. Lidl mise sur un accessoire maison à petit prix qui pourrait bien changer vos habitudes.

File d’attente devant le gonfleur, appareil hors service, mains noires de poussière de frein… Beaucoup d’automobilistes connaissent cette scène à la station service. Au moment où l’hiver se termine et où les premiers week-ends au soleil se préparent, l’état des pneus redevient pourtant un sujet sérieux.

Une pression des pneus mal réglée augmente les risques sur la route et fait grimper la consommation de carburant à chaque trajet. Pour éviter ces passages imposés à la station service, Lidl met en vente un petit accessoire maison, à moins de 15 €, qui permet de tout contrôler dans son garage. Le genre de bon plan qui ne reste pas longtemps disponible.

Pistolet de gonflage Lidl : un petit prix pour une vraie sécurité

Entre un pneu bien gonflé et un pneu négligé, la différence se joue sur la tenue de route. Un pneu sous-gonflé peut surchauffer, perdre de l’adhérence en virage et aller jusqu’à l’éclatement dans les cas extrêmes. En plus du risque pour la sécurité routière, le moteur force davantage, ce qui fait consommer plus de carburant que nécessaire.

Lidl propose pour y remédier un pistolet de gonflage Lidl vendu seulement 14,99 €. Cet outil de précision se branche sur un compresseur et intègre un manomètre numérique avec affichage rétroéclairé. Il affiche la pression en bar, psi, kgf/cm² ou kPa, ce qui permet de contrôler facilement tous les pneus, quelles que soient les unités indiquées par le constructeur.

Comment utiliser le pistolet de gonflage Lidl pour vérifier ses pneus chez soi

Le pistolet est livré avec un tuyau spiralé de qualité équipé de raccords rapides pour une bonne étanchéité. Une fois relié à un compresseur, la lecture de la pression devient immédiate. Une gâchette sert à gonfler, tandis qu’un bouton de décharge évacue l’excès d’air. En pratique, le contrôle complet prend moins de deux minutes par pneu, sans sortir de chez soi.

La prise en main reste accessible, même pour quelqu’un peu habitué à ce type d’outil :

Repérer la pression conseillée sur l’étiquette de portière ou dans le manuel du véhicule.

Brancher le pistolet au compresseur et clipser l’embout sur la valve du pneu.

Lire la valeur affichée, puis appuyer par petites impulsions sur la gâchette pour gonfler.

Utiliser le bouton de dégonflage si nécessaire, contrôler à nouveau, puis refermer la valve.

Ce même accessoire sert aussi pour les pneus de vélo, les bateaux ou piscines gonflables, les ballons et les matelas, ce qui le rend utile bien au-delà de la voiture.

Lidl, Parkside et les solutions pour un gonflage 100 % maison

Pour profiter pleinement du pistolet, il faut disposer d’un compresseur. La marque Parkside, distribuée par Lidl, propose des modèles portatifs haute pression avec préréglage de la pression, arrêt automatique et écran LCD rétroéclairé, compatibles avec les batteries de la série X 20 V Team. Un gonfleur de pneus dédié, le Parkside PAK 20-Li B2, est aussi vendu seul avec six embouts autour de 25 à 30 €, ou en pack avec une pompe à air pour les gros volumes.

Le manomètre numérique Lidl reste toutefois l’entrée la plus abordable pour suivre ses pneus à domicile : piles incluses dans la boîte, il est prêt à fonctionner dès la livraison. Ce modèle précis est annoncé comme disponible uniquement sur le site Lidl, avec des stocks limités. De quoi expliquer pourquoi les automobilistes prudents risquent de se précipiter dessus avant les grands départs.

Sources Auto Plus

