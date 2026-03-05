Facture d'électricité divisée par deux : ce geste du quotidien que vous continuez à ignorer

Malgré un chauffage baissé et des douches plus courtes, la facture d'électricité de nombreux foyers français reste trop élevée. En traquant une consommation cachée du quotidien, certains l'ont pourtant presque divisée par deux.

Les factures qui grimpent, alors que le chauffage a déjà été baissé et que les douches sont plus courtes, beaucoup de foyers français connaissent. En regardant en détail la courbe de consommation, certains ont pourtant réussi à quasiment diviser leur facture d’électricité par deux sans travaux, juste en s’attaquant à un angle mort du quotidien.

En observant la consommation jour par jour, une chose frappe : même quand le chauffage est coupé, un niveau de base reste étonnamment élevé, jour et nuit. Ce « talon » correspond à une consommation fantôme que l’on oublie totalement, alors qu’un simple geste permet de la réduire.

Une consommation de fond, portée par les appareils en veille

Ce talon de consommation vient en grande partie des appareils en veille. Téléviseur éteint à la télécommande mais voyant rouge allumé, box internet qui clignote en continu, console prête à démarrer, four à micro-ondes qui affiche l’heure : tout cela consomme 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Selon l’ADEME, ces veilles peuvent représenter jusqu’à 15 % de la facture hors chauffage, soit plus de 100 € par an pour un foyer moyen.

Une simple box internet utilise environ 92 kWh par an si elle reste branchée en permanence, ce qui peut déjà représenter près de 30 € par an. En ajoutant le décodeur TV, les consoles et l’ordinateur en mode suspendu, on parle rapidement de plusieurs dizaines de watts consommés en continu, soit plus de 80 € par an juste pour des appareils qui « dorment ».

Le geste oublié : couper tout d’un seul clic avec une multiprise

Une fois ce gaspillage identifié, la solution la plus efficace reste la multiprise à interrupteur. Dans le coin TV, il suffit de brancher télévision, box, décodeur, barre de son et console sur la même multiprise munie d’un bouton lumineux. En fin de soirée, un seul clic coupe réellement l’alimentation de tout le bloc, et la consommation de fond s’effondre.

En équipant de cette façon le salon, le bureau et le coin recharge des téléphones, la courbe de consommation se rapproche vite du strict minimum (réfrigérateur et congélateur). Des études montrent que la suppression de 50 W de veilles permet déjà plus de 80 € d’économies par an. Or une multiprise coûte autour de 10 €, ce qui signifie un amortissement en quelques mois seulement, puis plusieurs centaines d’euros économisés sur quelques années.

Compléter le geste avec des ampoules LED pour maximiser les gains

Autre poste souvent sous-estimé : l’éclairage. Les halogènes et anciennes ampoules à incandescence fonctionnent comme de vrais « grille-pain » suspendus, transformant 90 % de l’électricité en chaleur. Là où un plafonnier halogène consomme 300 watts, son équivalent en ampoules LED ne demande que 20 à 30 watts pour une lumière souvent meilleure, tout en durent bien plus longtemps.

Salon et salle à manger, allumés de longues heures le soir

Cuisine, où la lumière reste souvent enclenchée par réflexe

Couloir et entrée, éclairés très fréquemment au fil de la journée

En combinant la coupure systématique des veilles grâce aux multiprises et le passage progressif en 100 % LED dans ces pièces clés, certains foyers ont vu leur facture divisée par deux sur les mois intermédiaires comme mars ou octobre. En bonus, la maison reste plus fraîche l’été, la lumière est plus confortable et la sensation de reprendre la main sur sa consommation remplace peu à peu l’angoisse de l’échéancier.