En hiver, cette erreur avec votre étendoir sature l’air et rallonge le séchage : 3 réflexes clés avant le printemps

Entre fin d’hiver et retour du printemps, le linge qui sèche en intérieur finit souvent par stagner et envahir le salon. Trois gestes ciblés sur l’air et l’humidité promettent de faire sécher le linge plus vite en hiver, sans appareil en plus à la maison.

Entre la fin de l’hiver et les premiers rayons de mars, beaucoup se retrouvent avec un étendoir coincé au milieu du salon, des jeans qui restent humides deux jours et une odeur de renfermé qui s’installe. Pour faire sécher le linge plus vite en hiver, on accuse souvent le froid ou la pluie, parfois même la machine à laver.

Le vrai oubli se joue pourtant ailleurs : dans la façon dont l’air circule autour du linge et dans l’humidité accumulée dans la pièce. Un simple cycle de 5 kg peut relâcher près de 2 litres d’eau dans l’air intérieur. Trois réflexes malins suffisent à reprendre le contrôle avant le retour du printemps.

Ce qui rallonge vraiment le séchage du linge en intérieur

Le réflexe courant consiste à glisser l’étendoir dans un coin ou à le coller au radiateur pour le cacher et « profiter » de la chaleur. En réalité, l’eau contenue dans les fibres a besoin d’un air non saturé pour s’évaporer correctement. Quand la pièce est fermée, que l’air reste immobile et déjà humide, le séchage du linge en intérieur s’éternise et les odeurs d’humidité apparaissent.

Un autre détail pèse lourd : l’étendoir surchargé. Quand les serviettes, sweats et pantalons se touchent, l’humidité se bloque au cœur des tissus. L’air ne passe plus entre les barres, les manches restent froides, les ourlets mouillés, et l’on finit par monter le chauffage au lieu de traiter la cause principale : le duo air qui ne circule pas et vapeur d’eau qui s’accumule.

Réflexe n°1 : déplacer l’étendoir pour laisser l’air travailler

Pour raccourcir le temps de séchage, mieux vaut installer l’étendoir dans un espace dégagé, au centre de la pièce la plus spacieuse ou près d’une fenêtre entrouverte en oscillo-battant. L’air frais, même froid, absorbe mieux l’humidité qu’un air chaud déjà chargé en vapeur. Plaquer le linge contre un radiateur, au contraire, chauffe la pièce tout en saturant l’air, ce qui finit par tout ralentir.

L’organisation du linge change aussi tout. On espace chaque vêtement, quitte à faire deux petites machines plutôt qu’une énorme. Les jeans, sweats ou serviettes se mettent bien ouverts sur deux barres parallèles. Chemises et t-shirts peuvent être suspendus sur cintres sur le haut de l’étendoir : cela crée des couloirs d’air verticaux et limite au passage le besoin de repassage.

Réflexes n°2 et n°3 : gros sel, retournement et aération flash

Une fois l’étendoir bien placé, on ajoute une bassine de gros sel sous la zone la plus chargée. Ce minéral attire naturellement l’eau présente dans l’air : 1 kg de gros sel peut absorber autour de 100 ml d’eau en 24 heures. On verse 1 à 2 kg dans un récipient large, on le laisse au sol et, quand le sel devient très humide ou dur, on le fait sécher au four pour le réutiliser.

Dernier duo gagnant : le retournement et l’aération courte. Six à huit heures après avoir étendu, on retourne les jeans, change le sens des pulls, ouvre capuches et bas de manches pour exposer les zones encore mouillées. Dans le même temps, on ouvre largement la fenêtre de la pièce pendant dix minutes matin et soir. L’air extérieur, plus sec que l’air chargé de vapeur, emporte l’humidité sans faire chuter durablement la température, laissant un linge plus sec, sans odeur, et un logement épargné par les moisissures.