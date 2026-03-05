Mur en tasseaux hors de prix : ce revêtement mural à coller à 13 € chez GiFi offre le même effet sans travaux

Murs en tasseaux dignes d’un hôtel mais hors de prix ? Une astuce adhésive signée GiFi, vendue autour de 13 €, promet le même effet sans sortir la perceuse.

Sur les réseaux, les salons habillés de bois strié font rêver : murs en tasseaux parfaitement alignés, lumière douce, ambiance hôtel. Une fois dans les rayons bricolage, le rêve se heurte vite au prix des lames en chêne et à la nécessité de sortir scie sauteuse et perceuse. Beaucoup rangent le projet au fond d’un dossier « un jour ».

Bonne surprise, une alternative vient bousculer ce décor souvent hors de prix. GiFi commercialise des panneaux adhésifs façon tasseaux de bois, vendus en lot pour environ 13 €, qui promettent un relief bluffant sans travaux lourds. Un système à coller qui cible autant les petits budgets que les locataires prudents : de quoi réveiller sérieusement l’idée de mur en bois.

Mur en tasseaux : une tendance canon mais souvent hors budget

Dans la déco, le style Japandi fait carton plein avec ses matières naturelles et ses lignes verticales. Les murs en tasseaux de bois apportent chaleur, profondeur et une impression de hauteur même dans un petit salon. Le revers de la médaille, c’est le prix du bois massif, surtout le chêne, additionné au coût d’une pose parfois confiée à un professionnel.

Entre les lames, l’ossature, la visserie et le temps passé, habiller un seul pan de mur peut grimper à plusieurs centaines d’euros. Sans compter l’outillage à acheter ou à emprunter, la poussière, les découpes millimétrées et les trous définitifs dans les cloisons. Beaucoup renoncent alors, surtout en location où chaque perçage se réfléchit.

Les panneaux adhésifs GiFi : effet tasseaux et pose express pour 13 €

La trouvaille GiFi, c’est un lot de 5 panneaux décoratifs rectangulaires, chacun de 60 cm de longueur pour 32 cm de largeur et 1 cm d’épaisseur. Fabriqués en MDF associé à du polyéthylène téréphtalate, ces éléments marron foncé imitent le bois avec un vrai relief, bien loin d’un simple papier peint. Leur surface a aussi été pensée comme revêtement mural acoustique, capable d’adoucir le bruit dans une pièce animée.

Côté pratique, la pose se fait en trois gestes : nettoyer le mur lisse, retirer le film protecteur, puis appliquer en pressant fermement. Un niveau à bulle aide à bien aligner le premier panneau, les suivants venant se coller bord à bord pour cacher les joints. Pas de vis, pas de trous ni de bruit de perceuse, ce qui plaît aux débutants comme aux locataires.

Idées déco pour un mur en tasseaux sans se ruiner

Ces panneaux modulables permettent de composer facilement un décor sur mesure. En jouant simplement sur le sens et la hauteur, un lot suffit parfois à transformer l’ambiance d’une pièce. Quelques idées concrètes pour se projeter :

Créer une tête de lit structurante derrière un couchage, sans toucher au sommier ni au mur porteur.

Habiller le mur derrière la télévision pour encadrer le meuble TV et dissimuler visuellement les câbles.

Donner du caractère à une petite entrée en couvrant la zone autour du porte-manteau et d’un miroir.

Délimiter un coin bureau dans le salon en posant les panneaux uniquement derrière le poste de travail.