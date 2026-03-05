Fraises : si vous plantez vos fraisiers à ce moment, vous gâchez 3 ans de récoltes selon les pros

Vous pensiez qu’on plantait les fraisiers dès les beaux jours ? Entre fin été et printemps, les maraîchers suivent un calendrier bien plus calculé qu’il n’y paraît.

Beaucoup de jardiniers posent leurs premiers fraisiers dès que les rayons des jardineries se remplissent au printemps. Pendant ce temps, les maraîchers professionnels ont souvent déjà joué leur coup d’avance, sans trop en parler. Car le moment choisi pour planter ne donne pas seulement des fraises cette année : il décide aussi de la vigueur des plants pour les trois ou quatre saisons suivantes.

Entre fraisiers remontants et non-remontants, récolte immédiate ou fraiseraie installée pour durer, les pros ajustent leur calendrier au millimètre. Les anciens avaient déjà cette habitude, observant le sol, la météo, la lumière. Un détail frappe quand on les écoute : leurs dates de plantation n’ont rien à voir avec le simple réflexe il fait beau, je plante.

Pourquoi les pros choisissent l’automne ou le printemps pour leurs fraisiers

Pour un professionnel, la question n’est pas seulement quand planter les fraisiers, mais ce que l’on attend d’eux. Un fraisier est une vivace qui peut donner pendant trois ou quatre ans si ses racines s’installent en profondeur. Quand il est mis en terre à l’automne, surtout pour les variétés non-remontantes, il passe l’hiver à développer un système racinaire puissant avant de démarrer en trombe au printemps suivant.

À l’inverse, la plantation de début de printemps convient aux fraisiers remontants qui doivent produire quelques mois plus tard. Le sol commence à se réchauffer tout en restant humide, ce qui favorise l’enracinement avant les fortes chaleurs. Plantés à ce moment-là, les jeunes plants ont le temps de s’installer sans stress, puis d’enchaîner sur une floraison régulière dès le début de l’été.

Le vrai calendrier de plantation des fraisiers, version maraîcher

Pour les variétés non-remontantes comme Gariguette, Ciflorette ou Charlotte, la fenêtre vraiment en or des pros se situe entre la fin août et septembre, parfois jusqu’au début de l’automne en climat doux. Le plant profite encore d’un sol chaud et de pluies régulières, puis traverse l’hiver bien installé. Résultat au printemps suivant : une grosse récolte concentrée sur mai-juin, avec des fruits plus gros et des rangs mieux remplis.

Pour une production dès la première année, les maraîchers misent sur des fraisiers remontants comme Mara des Bois ou Charlotte, plantés en mars-avril, une fois les fortes gelées passées. Le sol est alors assez tiède pour lancer les racines, mais encore suffisamment humide. Ce scénario offre des fraises de juin à l’automne, surtout si les plants sont bien nourris et maintenus régulièrement arrosés.

Les réglages de pros qui changent tout pour vos fraisiers

Le reste se joue dans le détail de la plantation. Les pros installent leurs fraisiers dans un sol riche, léger et bien drainé, jamais après des fraisiers, tomates, pommes de terre ou poivrons pour éviter la verticilliose. Ils respectent 30 à 35 cm entre chaque plant, 40 à 50 cm entre les rangs, et posent le collet exactement au niveau du sol, avant un arrosage copieux au pied, idéalement au goutte-à-goutte.

Après la mise en place, les maraîchers éboutonnent les fleurs durant quatre à six semaines pour forcer les racines, paillent aussitôt pour garder l’humidité, et coupent tous les stolons la première année. Ils limitent alors botrytis et oïdium, surtout avec des variétés robustes comme Darselect ou Honeoye.