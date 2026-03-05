Chien : cette habitude à table menace votre santé et celle de votre famille sans que vous le sachiez

Vous laissez votre chien finir les assiettes pour éviter le gaspillage et la corvée de vaisselle ? Ce réflexe anodin cacherait des risques bien moins sympathiques.

Fin de repas, assiettes à moitié raclées, chien posté sous la table qui attend son service : la scène est si courante qu’elle en paraît banale. Pour beaucoup, laisser son animal lécher les restes semble pratique, un peu anti-gaspi, et presque attendrissant.

Dans un pays où 68 % des Français considèrent leur animal comme un véritable membre de la famille, ce petit rituel ressemble à une marque d’amour. Pourtant, côté microbes et santé, l’histoire est moins innocente qu’elle n’en a l’air.

Laisser son chien finir l’assiette, un « prélavage » trompeur

Sur une assiette que le chien vient de lécher, la surface paraît propre, mais elle reste recouverte d’un biofilm de salive, riche en protéines. Ce terrain humide favorise la prolifération de bactéries comme la salmonelle ou le campylobacter, ainsi que d’éventuels œufs de parasites. « La bouche de vos animaux est loin d’être propre. Les langues de chien, en particulier, peuvent transporter des bactéries qui peuvent vous rendre malade », a averti le Dr Océane Sorel, virologue connue sous le compte @thefrenchvirologist, dans des propos relayés par Top Santé.

Ce film de salive ne disparaît pas toujours au lavage. Certains agents pathogènes résistent à la chaleur, surtout si le lave-vaisselle tourne en mode éco : « le risque est même très important si vous utilisez le mode éco de votre machine, car la température est trop basse pour tuer toutes les bactéries », précise le Dr Océane Sorel. À la main, le problème se déplace : « Les agents pathogènes présents sur l’assiette font leur tournée : ils s’installent dans votre évier, sur vos mains, à l’intérieur de votre éponge… »

Un risque bien réel pour les estomacs les plus fragiles

Une fois ces microbes installés dans la cuisine, la contamination croisée devient possible : une autre assiette, un verre ou un couvert peuvent être touchés. Les bactéries digestives impliquées peuvent provoquer diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, bref une bonne gastro-entérite. « Au final, il y a un vrai risque de contamination : vous risquez notamment d’attraper une bonne gastro-entérite, surtout si votre système immunitaire n’est pas assez performant (cela concerne en particulier les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées ou immunodéprimées) », indique la virologue.

Chez ces personnes, l’infection peut être plus sévère ou durer plus longtemps. Laisser régulièrement son chien lécher l’assiette avant de la ranger revient alors à multiplier les occasions de contact avec ces germes, sans que personne ne s’en rende compte, puisque tout semble propre à l’œil nu.

Et pour le chien, mieux vaut la gamelle que le fond d’assiette

Pour l’animal non plus, ce rituel n’est pas neutre. Les restes d’assiette sont souvent trop gras, trop salés, avec sauces, fromages ou jus de viande qui ne correspondent pas à ses besoins. Les vétérinaires rappellent qu’en laissant le chien finir les plats, on favorise l’obésité, les troubles digestifs et parfois une pancréatite. La solution est simple : mettre directement l’assiette à laver, et, si certains aliments conviennent au chien, les déposer en petite quantité dans une gamelle propre, prévue pour lui.

