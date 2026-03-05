Si votre salon ressemble à une buanderie, cette façon de sécher le linge change tout dans un petit espace

Dans un studio, un simple étendoir peut suffire à ruiner l’ambiance du salon. En jouant sur la verticalité et quelques astuces déco, le linge finit par se faire oublier.

Rentrer le soir et tomber sur un grand étendoir planté au milieu du salon, beaucoup connaissent. Dans un studio ou un T2, ce rectangle de métal prend la lumière, bloque la circulation et rappelle en permanence la pile de lessive en attente. Résultat : le plus beau fauteuil disparaît derrière des jeans qui gouttent, et le salon ressemble à une buanderie improvisée.

Pourtant, sécher son linge dans un petit espace peut se transformer en jeu d’aménagement. En jouant sur la verticalité, les matières et quelques accessoires futés, le linge cesse d’agresser le regard et s’intègre presque à la déco. L’idée n’est plus de cacher la vie quotidienne, mais de la rendre plus douce à regarder. Une perspective qui change tout.

Sécher son linge dans un petit espace sans encombrer le sol

Premier réflexe pour apaiser un petit intérieur : libérer le sol. L’étendoir mural rabattable se fixe au mur, se déploie uniquement au moment du séchage puis disparaît à plat, comme une étagère ou un porte-serviettes discret. En bois clair ou en acier brossé, il se glisse au-dessus d’un radiateur, derrière une porte ou dans un couloir, sans casser l’harmonie de la pièce.

Si le logement offre une belle hauteur sous plafond, le séchoir à poulies suspend le linge près de la chaleur qui monte. Une fois remonté, le sol reste totalement dégagé et la pièce paraît plus grande. Ce système, souvent en bois et corde, apporte un charme un peu rétro qui se marie bien avec des intérieurs sobres et naturels.

Étendoirs malins : du radiateur au séchoir vertical compact

Dans les très petites surfaces, chaque centimètre compte. L’étendoir de radiateur, compact et en métal, se pose directement sur les barres chauffantes et offre environ 3 mètres de fil, parfaits pour les tee-shirts ou les sous-vêtements. Le linge sèche plus vite grâce à la chaleur, sans envahir le salon ni monopoliser la salle de bains.

Autre allié des petits intérieurs : le séchoir vertical type « tour ». Sur une faible emprise au sol, certains modèles proposent jusqu’à 25 mètres de surface de séchage, soit l’équivalent de trois machines, avec un portant pour les cintres. Choisi en blanc, gris ou noir mat, il se fond visuellement dans le décor et se replie en un geste derrière une porte.

Accessoires déco : quand la lessive se fait discrète

Les détails font toute la différence. Des cintres assortis, fins, en velours ou métal cuivré, créent une rangée de vêtements bien alignés, presque comme dans un dressing. Pour masquer les pièces très colorées, des housses en lin ou coton épais, dans des tons beige, grège ou terracotta, jouent le trompe-l’œil et s’accordent aux rideaux ou aux coussins. Un ou deux paniers en osier ou en jonc de mer remplacent les bacs en plastique : ils accueillent le linge en attente tout en restant décoratifs.

Avant d’adopter une solution, quelques questions aident à choisir :

Quelle zone de mur ou de plafond peut accueillir un étendoir discret ?

Où l’air circule-t-il le mieux pour éviter l’humidité stagnante ?

Quels matériaux rappellent déjà la déco existante : bois clair, métal noir, fibres tressées ?

Combien de machines sont lancées chaque semaine dans le foyer ?