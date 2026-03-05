Ce miroir festonné ultra tendance à 4,99 € chez B&M change tout dans votre déco, mais il va falloir faire vite

Et si le renouveau de votre intérieur tenait dans un seul accessoire à moins de 5 € ? Ce miroir bord feston B&M à 4,99 € promet un effet maxi pour un investissement minuscule.

Début de printemps, envie de fraîcheur dans le salon, la chambre ou l’entrée… sans repeindre ni changer tout le mobilier. Les miroirs design sont devenus les alliés numéro un pour réveiller une pièce, surtout ceux aux bords festonnés très vus sur les réseaux. Souvent, ces modèles dépassent pourtant largement les 40 euros en boutique.

Bonne nouvelle pour les petits budgets : l’enseigne B&M casse les codes avec un miroir bord feston B&M au look ultra tendance. Courbes ondulées, allure rétro, format idéal pour un mur vide… tout y est. Et le plus surprenant n’est pas son design, mais son tarif, qui reste sous la barre des cinq euros.

Miroir festonné : des courbes qui réchauffent instantanément la déco

Le principe du miroir festonné est simple : abandonner les cadres rectangulaires stricts au profit de bordures ondulées, plus douces pour l’œil. Ces formes organiques cassent la rigidité d’un mur blanc et apportent une touche romantique, presque vintage. Dans un petit espace, ce genre de silhouette suffit souvent à rendre l’ensemble plus chaleureux.

Sur ce modèle, les bords feston forment comme une vague délicate tout autour de la glace. Avec ses dimensions d’environ 35 x 50 cm, il structure un pan de mur sans l’écraser. La combinaison papier, miroir et MDF le rend très léger, donc facile à accrocher ou déplacer au gré des envies.

Un miroir bord feston B&M à 4,99 € grâce à une remise de 50 %

Côté prix, le bon plan est réel. Ce miroir, référence 523248, était vendu 9,99 €. B&M applique une remise de 50 %, son prix descend donc à seulement 4,99 €. Autrement dit, pour moins qu’un sandwich en ville, on s’offre un accessoire déco qui donne immédiatement plus de caractère à la pièce.

Son rapport style/prix devient d’autant plus intéressant qu’il se glisse partout. Quelques idées pour exploiter ce miroir sans exploser le budget :

Entrée : au-dessus d’une console, il renvoie la lumière et sert de dernier check avant de sortir.

Chambre : posé au-dessus d’une commode, il crée un coin coiffeuse doux et féminin.

Salon : combiné à d’autres miroirs organiques B&M, il compose un mur façon galerie très graphique.

Comment profiter de l’offre B&M avant la rupture de stock

Reste à réussir à le trouver. Ce miroir feston figure dans une opération promotionnelle de B&M, avec des stocks qui varient selon les magasins. Le statut peut passer rapidement d’“En stock” à “Stock limité”, puis “Indisponible”. Le mieux est de vérifier en ligne la référence 523248 et d’opter pour le Click and Collect dès que possible.

Si le rayon est déjà vide, B&M référence encore une quinzaine de miroirs cousins : formes ondulées, contours fleurs, cadres en rotin ou en métal fin. En mixant ce modèle festonné ou ses alternatives sur un même mur, on obtient une composition spectaculaire pour un coût dérisoire, parfaite pour célébrer l’arrivée des beaux jours.