Vous grelottez chez vous malgré 19 °C ? Cette routine méconnue réchauffe sans faire grimper la facture

Thermostat bloqué à 19 °C, factures qui grimpent et pourtant cette impression de grelotter chez vous ne vous lâche pas. Et si une routine discrète, en quatre gestes, changeait enfin votre confort sans monter le chauffage ?

Vous rentrez transi, vous montez le chauffage, le thermostat affiche 20 °C… et pourtant vous avez toujours froid chez vous. Cette sensation de froid qui colle à la peau malgré le radiateur allumé est devenue le quotidien de nombreux foyers, surtout quand on surveille sa facture. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une autre voie.

En 2020, les Français ont dépensé en moyenne 1 770 € pour chauffer leur logement, selon Meilleurs Agents. Dans ce contexte, viser les 19 °C recommandés par les autorités sanitaires françaises devient un réflexe de sobriété. Reste à ne plus grelotter à cette température, grâce à quelques ajustements très concrets.

Pourquoi avez-vous froid chez vous alors que le thermostat affiche 19 °C ?

Le premier élément à comprendre, c’est que la température ressentie n’est pas celle indiquée sur l’écran. Votre corps réagit à l’air, à l’humidité et aux surfaces autour de vous. Un air sec à 19 °C paraît piquant, alors qu’un air autour de 45 à 55 % d’humidité offre une chaleur plus enveloppante.

Deuxième facteur, le logement lui-même. Des murs ou un sol froids font chuter la température ressentie même si l’air est à 20 °C. Selon l’Ademe, « les fenêtres et ouvrants constituent 10 à 15 % des déperditions thermiques », citée par Meilleurs Agents. Calfeutrage des fenêtres, boudins de porte et tapis sur le carrelage limitent ces entrées d’air glacé.

19 °C, la bonne température pour votre corps et votre facture

Les spécialistes rappellent que notre corps est conçu pour s’adapter : le surchauffer le rend parfois plus vulnérable aux virus. À 19 °C, l’organisme reste actif, il régule mieux sa chaleur interne et évite le choc thermique au moment de sortir. Cette température favorise aussi un sommeil de meilleure qualité, car le corps a besoin de se refroidir légèrement pour bien dormir.

Pour profiter de ces 19 °C sans grelotter, misez sur une petite routine thermique avant de toucher au radiateur :

Réglez l’humidité en visant autour de 45 à 65 % ; aérez chaque jour si l’air est lourd, humidifiez-le s’il est trop sec.

en visant autour de 45 à 65 % ; aérez chaque jour si l’air est lourd, humidifiez-le s’il est trop sec. Habillez-vous en couches avec la technique de l’oignon : un haut près du corps, un autre plus ample, puis un pull.

avec la technique de l’oignon : un haut près du corps, un autre plus ample, puis un pull. Protégez les extrémités : chaussettes montantes, nuque couverte, voire bonnet à la maison, car « Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements », écrivait Alfred Wainwright.

: chaussettes montantes, nuque couverte, voire bonnet à la maison, car « Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements », écrivait Alfred Wainwright. Bougez quelques minutes et isolez le sol avec des tapis ; ce combo réchauffe vite pieds, mains et dos.

Le mouvement, l’allié qui réchauffe sans toucher au thermostat

Dernier levier, votre propre corps. Le mouvement devient votre meilleur radiateur : quelques squats, des rotations de bras ou une montée d’escaliers suffisent à propulser le sang chaud vers les mains et les pieds. Pour des pieds gelés, double paire de chaussettes fines et orteils qui bougent font souvent plus qu’un chauffage poussé.

Avec ces réflexes, rester à 19 °C devient peu à peu confortable sans transformer la maison en sauna ni faire flamber la facture.