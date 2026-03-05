Carrefour : cette salade au poulet vendue partout en France, contaminée à la Listeria, peut encore menacer votre frigo

Vendue dans tous les magasins Carrefour fin février, une salade César au poulet est rappelée en urgence pour risque de Listeria. Avant d’ouvrir votre frigo, quelques vérifications s’imposent.

Une salade toute prête attrapée au rayon traiteur pour la pause déjeuner peut, ces jours-ci, cacher un vrai problème sanitaire. Une référence très répandue de salade César au poulet vendue chez Carrefour fait l’objet d’un rappel conso national pour risque de présence de la bactérie Listeria monocytogenes, connue pour provoquer la listériose.

Cette salade prête à consommer a été proposée partout en France entre fin février et le début du mois de mars, et certaines barquettes peuvent encore se trouver dans les réfrigérateurs, parfois oubliées derrière d’autres produits. Avec un délai d’incubation pouvant atteindre huit semaines pour la listériose, même les consommateurs qui ont déjà terminé leur plat restent concernés. Un simple coup d’œil à l’étiquette peut faire la différence.

Quelle salade César au poulet Carrefour est concernée par le rappel conso ?

Le produit visé est une salade César aux pâtes et poulet de la gamme Carrefour Le Marché, présentée en barquette plastique ronde de 320 g, prête à être dégustée froide. Elle se trouvait au rayon traiteur frais et porte le code-barres GTIN 3760373400476. Tous les lots dont la date limite de consommation va jusqu’au 2 mars 2026 inclus sont concernés, sans exception.

Cette salade a été commercialisée du 26 février au 2 mars 2026 dans tous les magasins Carrefour en France, ce qui élargit potentiellement le nombre de foyers touchés. L’alerte officielle a été mise en ligne le 4 mars 2026 et la procédure de rappel se poursuit jusqu’au 21 mars 2026. Durant toute cette période, les consommateurs sont invités à vérifier leurs barquettes, même si la DLC est déjà dépassée.

Listeria dans cette salade au poulet Carrefour : quels risques pour la santé ?

La bactérie Listeria monocytogenes peut provoquer une infection alimentaire appelée listériose, qui démarre souvent discrètement. Les premiers signes possibles sont une fièvre même modérée, des maux de tête et des courbatures, parfois associés à des troubles digestifs comme des nausées ou des vomissements. Le problème, c’est que cette bactérie ne modifie pas forcément le goût ni l’odeur de l’aliment.

Les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est fragilisé sont les plus exposées aux formes graves, avec un risque de complications neurologiques ou d’atteintes maternelles et fœtales. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines après la consommation de la salade. Toute personne ayant mangé ce produit et ressentant ces symptômes doit consulter rapidement un médecin en mentionnant cette consommation, même si le repas remonte à plusieurs semaines.

Que faire si vous avez acheté cette salade César au poulet chez Carrefour ?

En cas de doute, commencez par sortir la barquette de votre réfrigérateur et lire attentivement l’étiquette. Pour savoir si elle fait partie du rappel, quelques secondes suffisent pour vérifier les éléments suivants :

Nom du produit : salade César aux pâtes et poulet Carrefour Le Marché, 320 g.

Aspect : barquette plastique ronde, prête à consommer, issue du rayon traiteur frais.

DLC indiquée au dos inférieure ou égale au 2 mars 2026, avec le code-barres GTIN 3760373400476.

Si la salade correspond à ces critères, ne la consommez pas. Elle peut être détruite à domicile ou rapportée en magasin pour une prise en charge dans le cadre du rappel, avec remboursement prévu jusqu’au 21 mars 2026, même si la DLC est dépassée. En cas de question ou de difficulté à identifier le produit, le service consommateurs Carrefour répond au 0805 908 070, du lundi au samedi de 9 h à 19 h, appel non surtaxé.