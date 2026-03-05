Running : cette astuce de 2 secondes corrige l’erreur de lacets apprise enfant (90 % des coureurs l’ignorent)

À chaque jogging, vos lacets running qui se défont cassent le rythme et augmentent le risque de chute. Une micro-correction de nœud, validée par la science, suffit à changer vos sorties… si vous ajustez aussi votre façon de serrer.

Vous courez, respiration calée, foulée souple, et tout à coup ce petit claquement sec d’un lacet qui fouette le bitume casse le moment. Arrêt brutal, nœud refait en soupirant, parfois plusieurs fois dans la même sortie. Beaucoup finissent par pester contre leurs chaussures ou ces lacets ronds jugés trop glissants.

En réalité, la plupart des lacets running qui se défont ne sont ni usés ni mal serrés : le problème vient du geste appris enfant. Près de 90 % des personnes réalisent sans le savoir un nœud instable, alors qu’une micro-modification de quelques millimètres suffit à verrouiller la chaussure pour toute la séance. La différence se joue dès le premier croisement.

Pourquoi vos lacets de running se défont toujours au mauvais moment

Le coupable porte un nom : le nœud de vache.

Des chercheurs de l’université de Californie à Berkeley ont filmé des lacets sur tapis de course. Ils ont observé deux temps : d’abord un léger desserrage progressif sous l’effet combiné des chocs et du balancement de la jambe, puis, une fois les brins assez sollicités, une ouverture d’un seul coup. En course à pied, avec des milliers d’impacts par sortie, un nœud mal construit finit presque toujours par céder.

Le nœud inversé : l’astuce ultra-simple pour des lacets qui ne bougent plus

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre un nœud marin compliqué. Il suffit de transformer ce nœud instable en nœud de récif, un nœud plat véritable qui se resserre sur lui-même quand ça bouge. Voici les étapes :

Commencez comme d’habitude, deux brins en main.



Faites exactement l’inverse : gauche sur droit, ou droit sur gauche.

Terminez le nœud normalement, avec vos boucles classiques.

Ce nœud inversé change tout. Un repère visuel aide à vérifier : si les boucles pointent vers les orteils et la cheville, le nœud reste instable ; si vos boucles horizontales traversent la chaussure, le verrouillage est bon. Dans la grande majorité des cas, un nœud simple bien réalisé suffit, sans recourir en permanence au double nœud difficile à défaire sous la pluie.

Bien serrer sans se faire mal : les bons réflexes avant de partir courir

Pour compenser des lacets capricieux, beaucoup tirent comme des forcenés. Mauvaise idée : un serrage excessif coupe la circulation, engourdit les orteils et peut irriter le dessus du pied. Le bon repère reste très concret : vous devez pouvoir glisser un doigt entre lacet et cou-de-pied, marcher quelques minutes sans fourmillements, et ne pas retrouver de marques profondes une fois la chaussure enlevée.

Avant chaque sortie, adoptez un petit rituel : vérifiez d’un coup d’œil que les boucles sont bien couchées à l’horizontale, testez le confort du serrage, puis faites quelques foulées sur place. Si rien ne bouge, vous partez l’esprit plus léger, avec un meilleur maintien du pied et davantage de sécurité, que ce soit en footing tranquille, en séance de fractionné ou lors d’un jogging du dimanche avec les enfants.