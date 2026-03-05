Chez Leroy Merlin, cette meuleuse sans fil passe à 89 € : pourquoi les bricoleurs se ruent dessus avant rupture ?

Au printemps 2026, Leroy Merlin casse le prix d’une meuleuse d’angle sans fil Nemura 20V, idéale pour les travaux maison et jardin. Pourquoi cette offre en ligne à 89 € attire‑t‑elle autant les bricoleurs alors que les stocks fondent ?

Les beaux jours reviennent, les projets de terrasse, de clôture ou de remise en état du jardin s’accumulent, mais le budget outillage, lui, ne suit pas toujours. Beaucoup de bricoleurs repoussent encore l’achat d’une meuleuse d’angle sans fil sérieuse, freinés par des prix qui grimpent vite dès que l’on cherche un moteur puissant et une bonne batterie.

Au printemps 2026, une offre en ligne se détache clairement : la meuleuse d’angle sans fil Nemura 20V vendue par Leroy Merlin passe de 129 € à 89 €, soit 40 € d’économie immédiate. Ce pack inclut la machine, une batterie Li‑Ion de 4000 mAh, un chargeur rapide, 2 disques de coupe 125 mm, 1 disque à ébarber 125 mm et une clé à molette, avec une garantie de 2 ans.

Une meuleuse sans fil Nemura 20V en forte baisse sur le site Leroy Merlin

C’est d’abord la remise qui frappe : passer sous la barre des 90 € pour une meuleuse sans fil livrée avec batterie 4 Ah et chargeur reste très rare. De nombreuses meuleuses sans fil professionnelles vendues en pack complet se situent plutôt entre 250 et plus de 500 €, ce qui place ce modèle Nemura dans la zone des vrais bons plans pour les travaux de rénovation de printemps.

L’offre reste réservée au site de Leroy Merlin, avec des stocks annoncés comme limités. Nemura est une marque implantée en France, qui privilégie les circuits courts, tandis que le distributeur s’adresse depuis longtemps aux bricoleurs au budget maîtrisé. Le message est clair : proposer un outil solide et complet, sans pousser vers des gammes professionnelles beaucoup plus coûteuses.

Moteur brushless, batterie 4 Ah : ce que cache la meuleuse d’angle sans fil à 89 €

Sur le plan technique, cette meuleuse d’angle fonctionne en 20V avec un moteur sans balais de type brushless, réputé pour sa durée de vie et son bon rendement. La vitesse de rotation à vide atteint 7000 tours par minute, largement suffisante pour la majorité des travaux domestiques. La batterie Li‑Ion 4 Ah fournie, associée au chargeur rapide, permet un usage régulier sans changer d’accu à tout bout de champ.

Le format sans fil apporte un vrai confort au quotidien : plus de rallonge à tirer ni de câble qui gêne autour de la pièce à découper. La poignée latérale à trois positions et la poignée principale souple améliorent la prise en main, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Côté usages, cette Nemura 20V couvre l’essentiel des besoins maison et jardin :

couper et tronçonner des matériaux résistants ;

affûter les outils de jardin avant la saison ;

dégrossir, égaliser et calibrer différents supports ;

poncer et polir pour des finitions soignées.

Pour quels bricoleurs cette meuleuse sans fil Leroy Merlin est vraiment adaptée ?

Les comparatifs rappellent qu’une meuleuse moderne en 18 ou 20V peut remplacer un modèle filaire dans 80 à 90 % des usages, hors coupe intensive d’acier très épais. Ce modèle Nemura vise le bricoleur régulier qui découpe des barres métalliques, entretient ses outils et réalise des petites rénovations. Dernier détail à garder en tête : les stocks restent limités et l’achat se fait uniquement en ligne sur le site de Leroy Merlin.