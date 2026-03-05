Si votre entrée déborde : cette astuce japonaise pour vos manteaux la libère en à peine 20 minutes

Parkas et doudounes envahissent votre entrée à la fin de l’hiver ? Cette astuce de rangement japonaise, inspirée du pliage KonMari, promet un avant/après bluffant.

Chaque fin d’hiver laisse les mêmes scènes : portemanteau qui déborde, doudounes tassées les unes sur les autres, manteaux en laine coincés dans un couloir déjà étroit. L’entrée devient un mur de textile qui donne aussitôt une impression de désordre en rentrant chez soi, alors que l’on rêve d’une ambiance plus légère.

Au Japon, l’art de vivre passe par un rangement japonais très pensé, où chaque centimètre compte et où l’on recherche une vraie sérénité visuelle. Une astuce de rangement japonaise inspirée de la méthode KonMari permet justement de dompter ces manteaux en 20 minutes à peine, pour libérer l’entrée sans pousser les murs.

Pourquoi vos manteaux d’hiver étouffent l’entrée

Parkas imperméables, manteaux en laine, doudounes volumineuses : en quelques mois, ils occupent toute la tringle et saturent le premier regard quand on ouvre la porte. Dans l’esprit slow life, l’entrée donne le ton de la maison ; encombrée, elle donne aussi l’impression d’un esprit chargé, loin de la sensation de cocon que l’on attend chez soi.

La méthode japonaise ne commence pourtant pas par le pliage, mais par le tri. « Je suis la première consultante japonaise officiellement certifiée en méthode Marie Kondo (KonMari) en France et je propose des conférences, ateliers et accompagnements à domicile dans la région. J’invite les participants à reconnaître le tokimeki ou « l’étincelle de bonheur » pour faire de la place physique et mentale, et vivre un quotidien rempli de joie », explique Yuri Saito, citée par Le Télégramme. Appliqué aux manteaux, cela revient à ne garder que ceux que l’on a vraiment envie de retrouver l’hiver prochain.

Le pliage vertical : le secret japonais pour les manteaux

Vient alors le cœur de l’astuce : le pliage vertical. On ferme le manteau, puis on replie chaque manche vers l’intérieur pour former un grand rectangle. Ensuite, on plie ce rectangle en deux ou trois, jusqu’à ce que le manteau puisse tenir droit tout seul. Rangés debout dans un grand tiroir ou une boîte, les manteaux souples se retrouvent alignés, visibles d’un coup d’œil, sans pile qui s’écroule.

Pour les doudounes les plus imposantes, les sacs sous vide très utilisés au Japon réduisent le volume de 50 à 75 %. Cette solution fonctionne bien pour les matières synthétiques, à condition que les vêtements soient parfaitement secs. En revanche, elle ne convient pas à la laine, au cachemire ou aux manteaux structurés, dont les fibres risqueraient d’être abîmées : pour eux, on privilégie des cintres fins en velours, qui gagnent de la place sur la tringle tout en évitant les marques sur les épaules.

Adapter l’astuce japonaise à votre entrée française

Dans un appartement sans placard, les manteaux d’hiver pliés verticalement se glissent dans de grandes boîtes transparentes étiquetées, posées en hauteur sur une étagère ou au-dessus du dressing. Certains foyers japonais louent même des espaces de stockage saisonnier, mais une bonne organisation chez soi suffit souvent à dégager l’entrée et à réserver les patères aux vestes de mi-saison.

En maison comme en studio, quelques minutes suffisent alors : tri rapide des manteaux, pliage vertical pour les modèles souples, sacs sous vide pour les doudounes épaisses, cintres fins pour les pièces délicates. L’entrée respire, la penderie accueille les vêtements légers, et l’on gagne une impression de clarté qui accompagne tout le reste de la journée. De quoi transformer un simple changement de saison en petit rituel apaisant.